Yunan askerleri sığınmacıların kıyafetlerini çıkartarak darbetti
Vücutlarında darp izleri olan ve ıslanan sığınmacılar ateş yakarak ısınmaya çalıştı
|06 Mart 2020 20:03
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Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacıları elbiselerini çıkartarak darbetti.
Avrupa hayaliyle yola çıkan sığınmacıların Edirne'ye gelişi sürüyor.
Bir grup sığınmacı, sınır hattındaki köylerden ve Meriç Nehri'nden lastik botlarla Yunanistan'a geçti.
Sınırı geçen bazı sığınmacılara müdahalede bulunan Yunanistan güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacıları darbettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden geri gönderdi.
Edirne'nin sınır köylerine gelen sığınmacılara köylüler battaniye ve kıyafet verdi.
Vücutlarında darp izleri olan ve ıslanan sığınmacılar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
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