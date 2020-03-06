1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahar Kalkanı Harekatı'na yerli ve milli silah damgası

Türkiye'nin yerli ve milli silahları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak Esad rejimine ağır darbelerin vurulduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar mehmetçiğin gücüne güç kattı. TSK'nın Bahar Kalkanı'nda kullandığı silahlar hangileri?
 06 Mart 2020 20:19
Yazdır
Bahar Kalkanı Harekatı'na yerli ve milli silah damgası

Türkiye'nin yerli ve milli silahları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak Esad rejimine ağır darbelerin vurulduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar mehmetçiğin gücüne güç kattı.

TSK'nın Bahar Kalkanı'nda kullandığı silahlar hangileri? Özellikleri neler? İşte TSK'nın kullandığı yerli ve milli silahlar:

ANKA (SİHA), Bakraktar TB2 (SİHA), MAM-L (MİNİ AKILLI MÜHİMMAT), MAM- C (MİNİ AKILLI MÜHİMMAT), KORAL (ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ), ÇNRA (ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİ),T- 155 FIRTINA OBÜSLERİ, KAPLAN FÜZESİ ve HİSAR-A (HAVA SAVUNMA SİSTEMİ)
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli üretim roket Bahar Kalkanı'nda hedefleri imha ediyor
05 Mart 2020 16:43		 İkinci el telefona 'tramer' geliyor
04 Mart 2020 23:12
Hisar-A ve Hisar-O hangi işlevleri görecek
04 Mart 2020 17:13		 Terörle mücadelede 'kamikaze drone'lar kullanılıyor
04 Mart 2020 13:29
1 milyar defa indirilen uygulama için uyarı: Telefonlarınızdan silin
04 Mart 2020 13:15		 BMW logosunu değiştirdi
04 Mart 2020 10:32
SİHA'lar, radarı aktif bir Pantsir'i daha vurdu
04 Mart 2020 00:55		 TSK yerli silahları ile Esad rejimine korku salıyor
03 Mart 2020 22:46
Yerli hava savunma sistemi, Suriye sınırına gidiyor
03 Mart 2020 10:40		 Apple firmasına 'telefon yavaşlatma' cezası
03 Mart 2020 10:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:16 - Fiziksel aktivite yaşlanan beynin küçülmesini önleyebilir20:59 - Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü20:52 - İdlib halkı Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok20:46 - Oyuncaklar önce kontrol edilecek, sonra satılacak20:41 - İran'ın karantina merkezi başhekimi de koronavirüse yakalandı20:40 - Korkutan uyarı... İki kat hızlı obezleşiyoruz20:30 - Ortaylı'dan öğretmenlere: Muallim evine bunlar giremez...20:21 - İtalya'da koronavirüsten bugün 49 kişi hayatını kaybetti20:19 - Bahar Kalkanı Harekatı'na yerli ve milli silah damgası20:10 - Odatv Genel Yayın Yönetmeni de tutuklandı
20:09 - Erdoğan,Merkel ile 'İdlib mutabakatı'nı görüştü20:06 - Özel eğitim kursunda dolandırıcılığa 1 tutuklama20:03 - Yunan askerleri sığınmacıların kıyafetlerini çıkartarak darbetti19:55 - Slovakya'da ilk koronavirüs vakası19:51 - 'Temiz olursanız iyi beslenirseniz koronavirüse yakalanmazsınız'19:41 - İstanbul'da koronavirüs var mı? İmamoğlu yanıtladı19:32 - EGM'den, CHP'li Tanal'ın izlendiği iddialara yalanlama19:28 - MEB'den öğrencilere yeni hizmet: Video Kütüphane
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Virüs nedeniyle ilk defa bir Türk hayatını kaybetti
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
CHP'li 1 il belediyesi el değiştirdi... Yeni Başkan Ak Parti'den oldu
Erdoğan: Öpüşme, tokalaşma ve sarılmaları erteleyelim
Bakan Koca: Koronavirüs Meclis'e girmiş!
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dido frambuaz 4
çerezza kokteyl 2
Alo 183 2
keman sesi 3
iş akdi 2
halka tatlı 2
kukumav kuşu gibi 2
Gidişini anlatıyorum 1
04.03.2020 tbmm'de ak parti-chp kavgası 5
magnolia tatlısı 5
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam