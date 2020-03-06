Bahar Kalkanı Harekatı'na yerli ve milli silah damgası
Türkiye'nin yerli ve milli silahları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak Esad rejimine ağır darbelerin vurulduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar mehmetçiğin gücüne güç kattı. TSK'nın Bahar Kalkanı'nda kullandığı silahlar hangileri?
|06 Mart 2020 20:19
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Türkiye'nin yerli ve milli silahları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak Esad rejimine ağır darbelerin vurulduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar mehmetçiğin gücüne güç kattı.
TSK'nın Bahar Kalkanı'nda kullandığı silahlar hangileri? Özellikleri neler? İşte TSK'nın kullandığı yerli ve milli silahlar:
ANKA (SİHA), Bakraktar TB2 (SİHA), MAM-L (MİNİ AKILLI MÜHİMMAT), MAM- C (MİNİ AKILLI MÜHİMMAT), KORAL (ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ), ÇNRA (ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİ),T- 155 FIRTINA OBÜSLERİ, KAPLAN FÜZESİ ve HİSAR-A (HAVA SAVUNMA SİSTEMİ)
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