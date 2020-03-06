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İdlib halkı Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok

Suriye'de uzun bir zamandan beri Esad rejiminin havadan ve karadan bombaladığı İdlib'de ateşkesin ilanı, halk tarafından sevinç gösterileriyle kutlandı
 06 Mart 2020 20:52
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İdlib halkı Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok

Suriye'de uzun bir zamandan beri çatışmaların sürdüğü İdlib'de Rusya ve Türkiye'nin ateşkes ilanı, bölgede sevinç gösterileriyle kutlandı. Kent meydanında toplanan yüzlerce İdlibli, slogan atıp, 'Bugün uçak ve bombardıman yok, Türkiye'ye teşekkür ediyoruz' mesajı verdi. Kent merkezindeki aydınlatma direklerine de Türk bayrakları asıldı.

"BOMBALAR SUSTU, SAVAŞ DURDU"

Esad rejiminin havadan ve karadan bombaladığı İdlib, güne bomba sesleri olmadan uyandı. Bombardıman korkusu yaşamadan sokaklara çıkan İdlibliler, kent meydanında toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan kalabalık, kent merkezindeki aydınlatma direklerine Türk bayrakları astı. Kutlamalara katılan İdlibli Muhammed Nur Karmiş, "İdlib'de oturuyorum, ateşkesi kutluyoruz burada. Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bombalar sustu, savaş durdu" dedi.

"TÜRKİYE OLMASA AÇLIKTAN ÖLMÜŞTÜK"

Bombardımanda bir oğlunu kaybeden Nicah El Hasan ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye olmasa açlıktan ölmüştük. Evlerimiz yıkıldı, bahçede yaşıyoruz. Bugün uçak ve bombardıman yok. Dün en az 20 ev bombardımanda yıkıldı. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Uzun zaman sonra iş yerini korkusuzca açan Zahir El Muhammed de savaş uçaklarının gelmediğini, bombardımanın olmadığını belirterek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"BUGÜN GÜZEL BİR GÜNE UYANDIK"

İdlibli Muhammed Al Hac, güzel bir güne uyandıklarını belirterek, "Bugün çok güzel bir gün, bugün hiçbir sorun yok. Reis Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bize yardım edene Allah yardım etsin. Suriyeliler Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor, ben de çok seviyorum. Bombalar sustu. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
DHA
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