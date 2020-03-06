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Fiziksel aktivite yaşlanan beynin küçülmesini önleyebilir

Fiziksel aktivitenin yaşlanan beynin küçülmesini engelleyebileceği bildirildi.
 06 Mart 2020 21:16
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Fiziksel aktivite yaşlanan beynin küçülmesini önleyebilir

Fiziksel aktivitenin yaşlanan beynin küçülmesini engelleyebileceği bildirildi.

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Dr. Yian Gu liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde, yaşları ortalama 75 olan 1550 kişinin beyinleri MR yöntemiyle incelendi.

Bu kişilerden hiçbirinde demansa rastlanmadığı, yaklaşık 300'ünde hafif düşünme bozukluğu görüldüğü, yüzde 28'inin de alzaymır riskini artırdığı düşünülen APOE genine sahip olduğu belirtildi.

Çalışmada, grubun haftada ya 7 saat düşük ya da 4 saat orta veya 2 saat yüksek yoğunluklu fiziksel aktivitede bulunan en aktif üyelerinin beyinlerinin, hareketsiz olanlarla kıyaslandığında daha büyük olduğu gözlendi.

Yaş, cinsiyet, eğitim, ırk ve APOE geninin durumunu göz önünde bulunduran uzmanlar, en aktif üyelerin beyinlerinin ortalama 883 santimetreküp, hareketsizlerin ise 871 santimetreküp olduğu bulgusunu elde etti.

Gu, aradaki 12 santimetreküpün, beynin yaklaşık 4 yaş daha yaşlı olması anlamına geldiğini vurguladı.

Çalışmanın bulgularının American Nöroloji Akademisi'nin 25 Nisan-1 Mayıs tarihlerindeki toplantısında sunulacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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