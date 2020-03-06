Şanlıurfa'da terör operasyonu: 1 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
|06 Mart 2020 21:36
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen bir adrese gerçekleştirilen operasyonla İ.H.F. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.
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