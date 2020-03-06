Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı zulmün hukuki değerlendirmesi!
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği skandal uygulamaları hukuki açıdan değerlendirdi.
|06 Mart 2020 21:39
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