1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Orta Doğu'da korona virüs vakaları hızla artıyor

Korona virüs vakaları hızla artarken vaka sayıları İsrail'de 19, Mısır'da 15, Katar'da 11 olarak kaydedildi.
 06 Mart 2020 21:59
Yazdır
Orta Doğu'da korona virüs vakaları hızla artıyor

Korona virüs vakaları hızla artarken vaka sayıları İsrail'de 19, Mısır'da 15, Katar'da 11 olarak kaydedildi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan korona virüsü Orta Doğu'da artış göstermeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 yeni korona virüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısının 19'a ulaştığını açıkladı. Orta İsrail'de tespit edilen 2 yeni vakanın da 50'li yaşlarda olduğu ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, hastalardan birinin 27 Şubat'ta Madrid seyahatinden döndüğü belirtilirken, diğerinin ise 4 Mart'ta Zürih'ten döndüğü ifade edildi.

Öte yandan, Mısır Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ise ortak bir açıklamada bulunarak, Nil boyunca Aswar kentinden, turistik bir şehir olan Luxor'a giden bir cruise gemisinde çalışan 12 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Yetkililer, virüs tespit edilen kişilerin gemide işçi olduğunu belirtirken, virüsün kaynağının ise Tayvanlı bir turist olduğunu düşündüklerini ifade etti. Tespit edilen 12 yeni vakanın ardından ülke genelinde vaka sayısı 15'e yükseldi.

Aynı zamanda Katar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 kişide daha korona virüsü tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 11'e yükseldi. Bakanlık açıklamasında tüm hastaların sağlık durumlarının stabil olduğu söylenirken, virüsün ülkede geniş kitlelere yayılma riskinin düşük olduğu ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'ın adaya bıraktığı sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı
06 Mart 2020 22:58		 Hasta köpeği 14 saat arabada tutan veterinere hayvanseverlerden büyük tepki
06 Mart 2020 22:31
Diyanet'ten hutbede 'koronavirüs' uyarısı
06 Mart 2020 14:52		 Sınırın fedakar iyilik melekleri
06 Mart 2020 14:46
Türk bilim insanları 'Dünya'nın kara kutusu'nu araştırdı
06 Mart 2020 14:11		 Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı
06 Mart 2020 10:25
Yağışla sıcaklıklar düşecek
06 Mart 2020 09:52		 Sınırı geçemeyen İstanbul'a dönüyor
06 Mart 2020 09:49
Fındık'tan haber var
06 Mart 2020 08:32		 Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
06 Mart 2020 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:44 - Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında22:40 - HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı22:36 - İmamoğlu'ndan MİT haberi nedeniyle kapatılan OdaTv'ye destek açıklaması22:31 - Hasta köpeği 14 saat arabada tutan veterinere hayvanseverlerden büyük tepki22:22 - Denizden geçişlere izin verilmeyince düzensiz göçmenler sahilleri boşalttı22:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü22:06 - Moody's'ten 2020 büyüme tahminlerine 'koronavirüs' revizyonu21:59 - Orta Doğu'da korona virüs vakaları hızla artıyor21:44 - AK Partili Kandemir: Türkiye bir ilkenin, idealin hattını kuruyor21:39 - Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı zulmün hukuki değerlendirmesi!
21:36 - Şanlıurfa'da terör operasyonu: 1 Gözaltı21:35 - Oktay: Sağlık alanında Türkiye dünya ortalamasının çok üzerinde21:33 - İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor21:30 - Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama21:16 - Fiziksel aktivite yaşlanan beynin küçülmesini önleyebilir20:59 - Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü20:52 - İdlib halkı Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok20:46 - Oyuncaklar önce kontrol edilecek, sonra satılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Virüs nedeniyle ilk defa bir Türk hayatını kaybetti
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
CHP'li 1 il belediyesi el değiştirdi... Yeni Başkan Ak Parti'den oldu
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi
Bakan Koca: Koronavirüs Meclis'e girmiş!
Erdoğan: Öpüşme, tokalaşma ve sarılmaları erteleyelim
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
höşmerim 1
Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken 3
Dünya delirmiş gibi 1
konuşlandırmak 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
kaymaklı ekmek kadayıfı 1
kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 24
şekerpare 2
Tahin pekmez 7
06.03.2020 idlib'de ateşkes başlaması 2
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam