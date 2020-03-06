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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı.
 06 Mart 2020 22:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avrupa Birliği'nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu ifade etti ve sınırların kapatılmasının Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.
İhlas Haber Ajansı
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