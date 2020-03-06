İmamoğlu'ndan MİT haberi nedeniyle kapatılan OdaTv'ye destek açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MİT personelinin kimliğini deşifre eden ve kapatılan OdaTv'ye destek verdi.
|06 Mart 2020 22:36
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MİT personelinin kimliğini deşifre eden ve kapatılan OdaTv'ye destek verdi. İmamoğlu, ''OdaTV'yi kapatacaklar, ondan sonra da 'biz demokratız' diye sağda solda gezecekler'' ifadelerini kullandı.
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