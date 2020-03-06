1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
 06 Mart 2020 22:40
Yazdır
HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Ağaoğlu ve 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 1 Gözaltı
06 Mart 2020 21:36		 Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
06 Mart 2020 17:28
Darbe girişimi davasında eski binbaşıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
06 Mart 2020 17:07		 Tokat'ta FETÖ'nün 'il yapılanması'na operasyon: 18 gözaltı
06 Mart 2020 16:32
Suriye'ye örgüt elemanı gönderen 4 El Kaide'li tutuklandı
06 Mart 2020 15:55		 Teröristler mağarayı işkence ve sorgu yeri olarak kullanmış
06 Mart 2020 14:17
Türkiye'den sınır ötesinde operasyon
06 Mart 2020 13:33		 Fişleme tablosu tutan FETÖ sanığının yalanlarını deliller çürüttü
06 Mart 2020 11:23
Diyarbakır annelerinden 8 Mart çağrısı: Terörün kökünü kurutalım
06 Mart 2020 11:16		 PKK Varank'a suikast hazırlığı yapmış
06 Mart 2020 07:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:44 - Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında22:40 - HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı22:36 - İmamoğlu'ndan MİT haberi nedeniyle kapatılan OdaTv'ye destek açıklaması22:31 - Hasta köpeği 14 saat arabada tutan veterinere hayvanseverlerden büyük tepki22:22 - Denizden geçişlere izin verilmeyince düzensiz göçmenler sahilleri boşalttı22:15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü22:06 - Moody's'ten 2020 büyüme tahminlerine 'koronavirüs' revizyonu21:59 - Orta Doğu'da korona virüs vakaları hızla artıyor21:44 - AK Partili Kandemir: Türkiye bir ilkenin, idealin hattını kuruyor21:39 - Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı zulmün hukuki değerlendirmesi!
21:36 - Şanlıurfa'da terör operasyonu: 1 Gözaltı21:35 - Oktay: Sağlık alanında Türkiye dünya ortalamasının çok üzerinde21:33 - İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor21:30 - Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama21:16 - Fiziksel aktivite yaşlanan beynin küçülmesini önleyebilir20:59 - Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü20:52 - İdlib halkı Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok20:46 - Oyuncaklar önce kontrol edilecek, sonra satılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Virüs nedeniyle ilk defa bir Türk hayatını kaybetti
Hastalar birbirine saldırdı, 7 personel açığa alındı
Gram altın 330'dan döndü
CHP'li 1 il belediyesi el değiştirdi... Yeni Başkan Ak Parti'den oldu
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi
Bakan Koca: Koronavirüs Meclis'e girmiş!
Erdoğan: Öpüşme, tokalaşma ve sarılmaları erteleyelim
Cumhur İttifakı kararlı, O vekilin vekilliği düşecek
Tarım Kredi Market'te, yöneticiler topluca görevden alındı
MİT personelini deşifre eden Odatv internet sitesi kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kristal taşlar 4
Alo 183 2
tohum ekim zaman 3
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
eti karam gurme 4
sözlüğü güne çevirmek 7
04.03.2020 2 askerimizin şehit olması 1
iş akdi 2
yorgunluktan gözleri ağrımak 2
meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz 4
SON İLANLAR
Balıkesir Gönen SYDV Personel Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 42 İşçi Alacak
Nevşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Nürnberg Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
Bozüyük Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam