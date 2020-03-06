Bakan Koca'dan İstanbul'da koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.
|06 Mart 2020 23:32
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.
Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.
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