BM'den dünyaya çağrı: Türkiye'ye daha fazla destek olun
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet etti.
|06 Mart 2020 23:33
|Yazdır
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Türkiye ile Yunanistan sınırında mülteciler nedeniyle artan gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.
Dujarric ayrıca Genel Sekreter'in uluslararası toplumu mülteciler konusunda Türkiye'ye desteğini artırmaya davet ettiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|7 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Mart 2020 00:10
|Bakan Koca'dan İstanbul'da koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama
06 Mart 2020 23:32
|Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında
06 Mart 2020 22:44
|İmamoğlu'ndan MİT haberi nedeniyle kapatılan OdaTv'ye destek açıklaması
06 Mart 2020 22:36
|Denizden geçişlere izin verilmeyince düzensiz göçmenler sahilleri boşalttı
06 Mart 2020 22:22
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü
06 Mart 2020 22:15
|AK Partili Kandemir: Türkiye bir ilkenin, idealin hattını kuruyor
06 Mart 2020 21:44
|Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı zulmün hukuki değerlendirmesi!
06 Mart 2020 21:39
|Oktay: Sağlık alanında Türkiye dünya ortalamasının çok üzerinde
06 Mart 2020 21:35
|Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü
06 Mart 2020 20:59