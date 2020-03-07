7 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
|07 Mart 2020 00:10
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1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde düzenlenecek BIO Türkiye Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenecek Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu "Türkiye Buluşması Açılış Programı"na iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek, "15 Temmuz Yurt Yerleşkesi" açılış programına, Gençlik Buluşması'na, AK Parti Selçuklu İlçe 7. Olağan Kongresi'ne, "AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı Yeni Üye Tanıtım Programı"na katılacak.
(Konya/09.30-16.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne iştirak edecek.
(Kayseri/09.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.
(Ankara/İdlib/Halep)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Pekin/Ankara)
3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Trablus/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.
2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
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