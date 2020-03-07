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Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı

Adana'da şizofren bir kadın, hastanede kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü kadının gözlerini çıkardığı olayda hastane başhekimi açığa alındı.
 07 Mart 2020 00:00
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Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı

Adana'da şizofren bir kadın, hastanede kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü kadının gözlerini çıkardığı olayda hastane başhekimi açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Payas ilçesinde oturan ve bazı sesler duyduğu için rahatsızlık duyan 56 yaşındaki Sultan Güner'i eşi Mehmet Güner (66) Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine getirdi. Sultan Güner muayene edildikten sonra 24 Şubat günü hastaneye yatırıldı. 1 Mart Pazar günü ise Sultan Güner hastalar tarafından ortak kullanılan salona geçti. Salona şizofreni hastanesi N.K. (36) adli kadın da geldi. İddiaya göre, N.K., Sultan Güner'in kendisine küfür ettiğini ileri sürerek ona saldırdı. Daha sonra kadını yere yatıran N.K. Sultan Güner'in gözlerini elleri ile çıkardı.

Olayla alakalı soruşturma başlatan Adana Valiliği, hastane başhekimini bugün itibariyle soruşturma kapsamında açığa aldı.

Adana Valiliği daha önceden soruşturma kapsamında, 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü, 1 uzman doktor ile 3 hemşireyi görevden uzaklaştırmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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