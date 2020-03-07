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Dışişleri Bakanlığından AB Dışişleri Bakanlarının kabul ettiği bildiriye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, AB Dışişleri Bakanları tarafından kabul edilen bildiriye sert tepki göstererek "Dünyada en fazla sayıda mülteciye en iyi şekilde ev sahipliği yapan bir ülkeyi göç konusunu siyasi bir amaçla kullanmakla itham etmek, yıllardır maruz kaldığımız ikiyüzlü yaklaşımın yeni bir göstergesidir. AB esasen bu bildiri ile kendisi bu konuyu siyasi bir malzeme haline getirmektedir" ifadelerine yer verdi.
 07 Mart 2020 00:36
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Dışişleri Bakanlığından AB Dışişleri Bakanlarının kabul ettiği bildiriye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, AB Dışişleri Bakanları tarafından kabul edilen bildiriye sert tepki göstererek "Dünyada en fazla sayıda mülteciye en iyi şekilde ev sahipliği yapan bir ülkeyi göç konusunu siyasi bir amaçla kullanmakla itham etmek, yıllardır maruz kaldığımız ikiyüzlü yaklaşımın yeni bir göstergesidir. AB esasen bu bildiri ile kendisi bu konuyu siyasi bir malzeme haline getirmektedir" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "6 Mart'ta yapılan AB Dış İlişkiler Konseyi olağanüstü toplantısında AB Dışişleri Bakanları tarafından kabul edilen bildiri, Avrupa Birliği'nin göç ve güvenlik konularında ülkemizin karşı karşıya olduğu olağanüstü yükü ve harcadığı çabaları hala kavrayamadığını açıkça ortaya koymaktadır. Dünyada en fazla sayıda mülteciye en iyi şekilde ev sahipliği yapan bir ülkeyi göç konusunu siyasi bir amaçla kullanmakla itham etmek, yıllardır maruz kaldığımız ikiyüzlü yaklaşımın yeni bir göstergesidir. AB esasen bu bildiri ile kendisi bu konuyu siyasi bir malzeme haline getirmektedir" denildi. Açıklamada, "AB'nin, uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal eden ve sınırına gelen masum insanlara her türlü eziyeti reva gören Yunanistan'a arka çıkarak kendi ilke ve değerleriyle çelişmesi ise ayrıca ibret vericidir.

AB Dış İlişkiler Konseyi, kendi özgür iradeleriyle diğer güvenli ülkeler olan AB ülkelerinin sınırlarına gelen ve uluslararası koruma talep eden kişilere 'sığınmacı' dahi demekten imtina etmekte, bu şahıslar için ısrarla 'göçmen' ifadesini kullanmaktadır. Kelime oyunlarıyla 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin ve AB mevzuatının gözardı edilmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yunanistan dahil, AB ülkeleri, uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sığınmacıların başvurularını almak zorundadır. Hal böyleyken Yunanistan, AB'nin de desteğini arkasına alıp, uluslararası hukuku ve AB hukukunu hiçe sayarak, sığınma başvurularını askıya aldığını açıklamıştır. AB, son açıklamasıyla, AB değerlerini bir kenara koyarak uluslararası hukukun ve AB hukukunun çiğnenmesine de göz yummaktadır. Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik hukuk tanımaz muameleleri BM ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil, çok sayıda uluslararası kuruluş ve sivil toplum kuruluşu tarafından da duyurulmuştur. AB'yi ve AB Kurumlarını, Avrupa ortak değerlerine saygı gösterilerek AB Kuruluş Anlaşması'na ve AB hukukuna uymaya çağırırız. AB, Türkiye'ye çağrı yapmak yerine önce verdiği sözleri tutmalı, 18 Mart Mutabakatı'nı bir bütün olarak kendisi uygulamalıdır."
İhlas Haber Ajansı
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