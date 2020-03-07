Murat Ağırel adli kontrol şartıyla serbest!
Şehit MİT mensubunu ifşa soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi ifadesini dinlediği Ağırel, Çelik ve Keser'i adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.
|07 Mart 2020 00:54
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Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugün sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Cumhuriyet Başsavcı Vekili aradı. Şüpheli sıfatı ile saat 14:30 da ifade vermeye gideceğim" demişti.
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde, Şehit MİT mensubunun ifşası soruşturması kapsamında savcıya ifade veren Ağırel tutuklama talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından ifadesi dinlenen Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile aynı soruşturma kapsamında tutuklanması istenen Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve sorumlu Müdür Aydın Keser adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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