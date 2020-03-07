Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

KADIN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 71'İ YÖNETİCİ OLMAK İSTEMİYOR Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Kadın öğretmenlerin yüzde 71'i yönetici olmak istemiyor. Katılımcılara göre, kadın öğretmenlerin yönetici olmaları konusunda yaşadıkları zorluklar var