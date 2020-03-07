Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
|07 Mart 2020 06:31
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sivas, Karaman, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın öğle saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması beklendiğinden başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kadınların eğitim düzeyi yüksek olsa da gelir düzeyi artmıyor
07 Mart 2020 09:07
|Yunanistan'ın adaya bıraktığı sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı
06 Mart 2020 22:58
|Hasta köpeği 14 saat arabada tutan veterinere hayvanseverlerden büyük tepki
06 Mart 2020 22:31
|Orta Doğu'da korona virüs vakaları hızla artıyor
06 Mart 2020 21:59
|Diyanet'ten hutbede 'koronavirüs' uyarısı
06 Mart 2020 14:52
|Sınırın fedakar iyilik melekleri
06 Mart 2020 14:46
|Türk bilim insanları 'Dünya'nın kara kutusu'nu araştırdı
06 Mart 2020 14:11
|Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı
06 Mart 2020 10:25
|Yağışla sıcaklıklar düşecek
06 Mart 2020 09:52
|Sınırı geçemeyen İstanbul'a dönüyor
06 Mart 2020 09:49