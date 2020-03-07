Sınırda taciz, şiddet hırsızlık



Hem Türkiye hem de dünya son bir haftadır iki şehirden gelen haberlere dikkat kesildi. Bu şehirlerden birisi İdlib, diğeri ise Edirne. Moskova'da yaşanan görüşmeler sonrasında İdlib'te sükünet kısmen sağlanmış gibi gözükürken, serhad şehri Edirne'de hareketlilik dün de devam etti.





HER YER POLİS

Yeni Şafak ekibi, mültecilerin sınır hattı boyunca yaşadıklarına tanıklık etti. Türkiye'nin dört bir yanından göçmenler yeni bir hayat umuduyla yollara düşerek sınıra koştu. Bizde aynı rota üzerinden sıfır noktasına giderek yaşananlara şahitlik ettik. Edirne'ye ulaşana kadar dikkatimizi çeken ilk şey güvenlik önlemleri oldu. Güvenlik güçleri göçmenlerin arasına karışarak yurt dışına firar etmek isteyen suçluları engellemek için il sınırından Pazarkule Sınır Kapısına kadar pek çok noktada çevirme yapıyor. Şehre ulaştığımızda da manzara aynı. Pazarkule Kapısı bölgesine yoğunlaşmış da göçmenler şehrin merkezi ve kırsal bölgelerin dört bir yanına yayılmış.

NE ÇADIR VE NE BATTANİYE

Edirne'de her yer 2 sırık ve birkaç metre naylon tenteden yapılmış derme çatma çadırlarla dolu.

Ara bölgeye giriş çıkışlar yasaklandığı için tüm girişimlerimize rağmen bariyerleri aşamadık ama geceyi Meriç Nehri boyunca uzanan ve Suriye'deki düzensiz kampları andıran alanda göçmenlerle geçirdik. Her yer 2 sırık ve birkaç metre naylon tenteden yapılmış derme çatma çadırlarla dolu. İnsanın içine işleyen soğuğa karşı yapabildikleri tek şey çevreden toplanan çalı çırpı ile ateş yakmak. Sivil toplum kuruluşları gıda ve su ihtiyacını karşılamak için seferber olsa da hala ulaşılamayan insanlar var.



Yunanistan sınırda sığınmacı katliamına başladı

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınır kapısına giden göçmenlere uygulanan insanlık dışı muamele had safhaya ulaştı. Edirne Valiliği, Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak açılan ateş sonucu bir göçmenin öldüğünü, 5'inin yaralandığı duyurdu.



HER ÜLKEDEN İNSAN VAR

En iç yakıcı görüntüleri yine çocuklar veriyor. Çoğunun sırtında kabanı yok, ateşin başında battaniyelere sarılarak büyüklerine kulak kabartıyor. Usulca selam verip sokularak konuşmak istediğimizde birikmiş öfke ve acılarını paylaşıyorlar bizimle. Gençler daha çok Pakistan ve Afganistan'dan gelmiş. Bangladeş, Fas, Türkmenistan, Cezayir, Tunus, Mısır vatandaşı olanlar da var, çok sayıda Türk vatandaşı da araya kaynamış. Aileleri ise daha çok Suriyeliler oluşturuyor.

İÇ ÇAMAŞIRIMA KADAR ALDILAR

20'li yaşlarda olan Suriyeli Muhammed Emin, Avrupa kapısında bekleyen isimlerden. 5 gündür Edirne'de oluğunu ifade eden Muhammed, küçük bir botla Meriç'i aşarak Yunanistan tarafına geçtiğini anlatıyor ve ekliyor: "Yunanistan polise yakaladı. Üzerimdeki paramı, cep telefonumu, çantamı aldılar. Hatta alt iç çamaşırım hariç tüm elbisemi aldılar. Sonra sopalarla döverek Türkiye tarafına bıraktılar. Kurşunla vurularak ölenler de oldu."

Türkiye sahip çıktı

Yunanistan tarafına geçmek isteyen mültecilerin bekleyişi sürüyor. Mülteciler, zor şartlar altında yaşamlarına devam ediyor.

Ateşin başında çocuğu ile birlikte ısınmaya çalışan ve adının Kazım, olduğunu belirten Deyrizorlu (Suriye) bir diğer göçmen de Şanlıurfa'dan geldiğini ifade ediyor ve gelecek planını bizimle paylaşıyor: Biz Türkiye'yi seviyoruz, bize her şeyi verdi. Ancak çocuklarımız için gitmek istiyoruz.



Taktik savaşları!

Sınırı aşmak isteyen mültecilerle Yunan güvenlik makamları arasında tam bir taktik savaşı yaşanıyor. Yunan makamları iki sınır kapısı arasına yığınak yapınca göçmenler de rota değiştirmiş. Sınır boyunca güvenliğin zayıf olduğunu bölgeler tespit edilmiş ve buradan botlarla karşı tarafa geçişler hız kazanmış. Yunanistan'da bu soruna çözüm arayışına girmiş. Edirnelilerin verdiği bilgilere göre Türkiye'deki Yunan diplomatlar Meriç boyunca gezerek geçiş güzergahlarını belirlemeye ve karşıya bildirmeye çalışıyormuş. Diğer önlemesi ise daha da acımasız. Nehir üzerindeyken yakalanan botlar batırılarak insanlar ölüme terk ediliyormuş. Ancak Türkiye'da buna karşı önlemini almış. AFAD'ın kurtarma ekipleri Meriç'te olası bir faciaya meydan vermemek için alarm durumuna geçirilmiş.

Hedef Almanya

Yere serdikleri bir kilimin üzerinde oturan ve üşümemek için birbirlerine sokulan 9'u çocuk 17 kişilik bir akraba grubu ile karşılaşıyoruz. 2 ay önce Deyrizor'dan gelmişler. Onların da ilk sözü "Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etmek" oluyor. Çocukları için yollara düştüklerini belerterek konuştuklarımızın büyük çoğunluğu gibi Almanya'ya gitmek istediklerini belirtiyor.

Döverek yolladılar

Yunan askerlerin mültecilere reva gördüğü bu muamele yürekleri sızlattı.

Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri'nden geri gönderdi. Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

TACİZDE BULUNDU

Tunuslu olduğu belirten bir genç ise eliyle bir grup göçmen kadını işaret ederek "Yunan polisi onlara cinsel tacizde bulunmuş" diyor. Kadınlar da Yunan güvenlik güçlerinin ağır tacizini doğruluyor, ancak ne detay veriyor ne de fotoğraf. Söze giren diğer Suriyeli genç ise Yunanistan tarafına geçip 5 gün boyunca dağlardan ilerlediğini yakalanınca dövülerek çıplak bir halde Türkiye'ye gönderildiğini aktarıyor ve erkeklerin bile taciz edildiğini dile getiriyor.



Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi

Edirne'den Meriç Nehri'ni kullanarak geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, askeri ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri bazılarını darp ettikten sonra üzerlerindeki paraları ve giysilerini de alarak yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden geri gönderdi.



Atina'da destek yürüyüşü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, göçmen ve mültecilere destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Kent merkezindeki Atina Üniversitesi önünde toplanan binlerce kişi, Avrupa Birliği'nin mülteci politikasını eleştiren sloganlar atarak Sintagma Meydanı'nda bulunan Parlamentonun önüne kadar yürüdü. Eylem sırasında, "Yunanlar ve yabancılar birlikte çalışabiliriz", "Kale Avrupa'ya hayır" ve "Faşizme ölüm" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler olaysız dağıldı.

Edirne'ye gelip yazılı broşür dağıtmıştı.

Edirne'de mültecilere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazılı broşürler dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi. Öte yandan İsveç'te bir avukat, Akesson hakkında suç duyurusunda bulundu. İsveçli avukat Behrang Eslami sığınmacı karşıtı broşür dağıtan Akesson'un ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçu işlediğini ileri sürerek, aşırı sağcı liderin cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

142 BİN 175

Türkiye'den Avrupa'ya giden göçmen sayısı her geçen gün artıyor. Kapıların açılmasıyla birlikte Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giden son göçmen sayısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç'ten Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 142.175" ifadelerini kullandı.

Sınırda gazdan etkilenen bebeklere müdahale edip çikolata verdi



Sınırda gazdan etkilenen bebeklere müdahale edip çikolata verdi

Sınırda beklerken Yunanistan tarafından atılan gaz bombalarına maruz kalan sığınmacılara şefkatle müdahale eden acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz hem duygulandırdı, hem gururlandırdı. Müdahalede bulunduğu çocuklara, ağlamamaları için çikolata dağıtan Durmaz'a sosyal medyada tebrik yağdı.





PÖH sınırda

Edirne'de özel harekat polisleri, geri itmeleri önlemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde görev alıyor. Özel harekat polisleri, Yunanistan güvenlik güçlerinin sınır hattında sığınmacılara uyguladığı kötü muameleye karşı tedbirlerin artırılması, geri itmelerin önlenmesi ve sınır hattında güvenliği sağlamak amacıyla görev yapıyor.



Göçmenleri denize bırakın

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in "Poseidon Harekatı" Komandosu, sığınmacıları kurtaran Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'ne, "bu kişileri yeniden denize bırakmasını" emretti. Frontex'in "Poseidon Harekatı"nda görevli Danimarkalı ekibin, Yunanistan'da incelemelerde bulunan Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen'e aktardığı bilgilere göre, "Poseidon Harekatı" komandosu, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na şişme botla geçmeye çalışan ancak olumsuz şartlar nedeniyle Danimarka Sahil Güvenlik Gemisi'nce kurtarılan 33 sığınmacının "denize geri bırakılması" emrini verdi. Öte yandan Yunanistan'ın Bayrak Adası'na bıraktığı 34 sığınmacıyı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.