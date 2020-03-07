Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
|07 Mart 2020 07:16
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CHP yönetimindeki belediyelerdeki akraba atamaları hız kesmeden devam ediyor. CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin 11 ayda belediyeyi eş, dost ve akraba şirketine çevirdi. Bilecik Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Çetin Kaya, "Mahalli seçimlerin ardından çeşitli gerekçeler ve bahaneler gösterilerek Bilecik Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 45 kişinin görevine son verildi. CHP'li yönetim işten çıkarmaları mali duruma bağladı. Ancak durumun öyle olmadığı ilerleyen günlerde ortaya çıktı. CHP'li Başkan, Bilecik Belediyesi'nin çeşitli birimlerine CHP il ve ilçe yönetimleri başta olmak üzere akraba ve arkadaş atamaları yapmaya başladı. İşe alınan kişi sayısı ise 180'i geçti" ifadelerini kullandı.
LİSTE UZADIKÇA UZADI
İşe alınanların isimlerine baktığımızda akrabalık, eş ve dost ilişkilerini rahat bir şekilde gördüklerini ifade eden Kaya şunları anlattı: "CHP'li Başkan Şahin'in işe almadığı akrabası kalmadı. Eskişehir Barosu'na kayıtlı olan dayısının oğlu Avukat Emre Esener ve yeğeni Nejdet Sayan'ın da aralarında onlarca akraba, dost ve arkadaşı belediyede işe başladı. Başkan Şahin'in işe aldıkları arasında eski CHP İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Turan'ın kızı Serpil Yılmaz, CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına aday olan Melih Karaçam'ın kızı Buket Karaçam, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu'nun eşi Gülsüm Dumansızoğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Recep Gırca'nın gelini Melis Gırca da bulunuyor."
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EN BÜYÜK İCRAATI!
"CHP Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Esentürk ve eski Bilecik İl Başkanı Turgay Öksüz de işe başlayanlardan. CHP'li Şahin'in Bilecik'de çok fazla tanıdığı bulunmuyordu. Eski arkadaşlarını üniversite arkadaşlarını işe aldı. Bu da yetmezmiş gibi arkadaşlarını da işe aldı. O isimler arasında yer alan Rauf Kösemen ve Rafet Özbek danışman olarak görevlendirdi. Selçuk Erdağı ise KAYI A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmaya başladı. Şahin'in en büyük icraati eş, dost ve akrabaları işe almak oldu."
Fatih Özer
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