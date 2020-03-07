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İlker Aycı: Virüs, 11 Eylül'den daha beter

2019'u birçok olumsuzluğa rağmen 788 milyon dolar net karla kapatan THY, koronavirüs sebebiyle büyük bir riski yönetiyor. THY İcra Kurulu Başkanı Aycı "Öngörülemeyen bu kriz devam ederse sonuçları küresel krize varır. 11 Eylül'ü geride bırakır" dedi
 07 Mart 2020 07:31
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İlker Aycı: Virüs, 11 Eylül'den daha beter

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın 92 ülkesinde görülen koronavirüs, birçok ülke arasında uçak seferlerini durdurdu, turizm hareketi azaldı. Her geçen gün yeni vakanın ortaya çıktığı ülke sayısı artarken, virüsün yapısı ve seyriyle ilgili her gün yeni bilgilerin ortaya çıkması, ülke yönetimlerini ve şirketlerini de her gün yeni karar ve tedbirler almaya itiyor. Ülkemizin bayrak taşıyıcısı ve dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Türk Hava Yolları, virüsün ilk ortaya çıkışından itibaren hızlı aksiyon aldı, tedbirleri Sağlık Bakanlığı ile maksimum koordinasyonla hayata geçirdi. Vuhan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştiren, gerektiğinde virüsün görüldüğü ülkelere olan seferlerini azaltan, ardından durduran THY'nin İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, virüsün dünyayı 11 Eylül'den daha sert vuracağı ifadesini kullandı. Virüsün etkisinin sıcaklık artışıyla azalabileceğine dair tahminler yapıldığını ancak kesin öngörü bulunmadığını hatırlatan Aycı, bugün havacılık ve turizm başta olmak üzere birkaç sektöre büyük zarar vermesi beklenen virüsün, öngörülemeyecek kadar yayılması halinde etkisinin büyük bir küresel kriz olarak ortaya çıkacağını ifade etti.

İngiltere'de bir şirketin battığını, Almanya'nın dev şirketi Lufthansa'nın 750-770 civarındaki uçağının 150'sini devre dışı bıraktığını söyleyen İlker Aycı "İyi senaryoya göre nisan ayından itibaren virüsün etkisi azalmaya başlarsa seyahat iştahı artabilir. Çin'de üretimin başladığına dair haberler alınması iyiye işaret ancak yayılma hızı beklentinin, öngörünün üzerine geçti. Bu durumda, çok iyi başladığımız ocak ayından sonra, çok iyi rakamlarla kapatmaya başladığımız yılda ümitler son çeyrek ve hatta önümüzdeki seneye kalabilir" dedi. Risk algısını çok iyi yönettiklerini, sektörlerin bağışıklığının devamı için çalışmak gerektiğini ifade eden Aycı "Hayat da devam etmeli. Antalya'da golf turizminin devamı için direkt seferlerimizi artıracağız" dedi.

TEDBİRLERİMİZ ÜST SEVİYEDE

"Uçaklarımızı dünyanın en üst seviyedeki sistemleriyle dezenfekte ediyoruz. Personelimizi sürekli kontrol ediyor, eğitimden geçiriyoruz. Riskli gördüğümüz vaka konusunda çok dikkatliyiz. Şüphe bulunan vakanın iki ön ve iki arka sırasıyla yanındakiler en az 14 gün takip ediliyor.

HACLA İLGİLİ PLAN YAPTIK

"Suudi Arabistan, vaka görülmesinin ardından umreyi yasakladı. Hac için henüz karar verilmedi ancak biz hazırlıklarımızı yaptık. Hatta ani bir tahliye durumunda bile operasyon planımız hazır. Birçok organizasyon iptal ediliyor. Olimpiyatların ertelenmesi bile gündemde. Kolay bir mücadele değil."

4-5 YILDAKİ KRİZLERİ YAŞAYAN BAŞKA BİR HAVA YOLU YOKTUR

Türk Hava Yollarının (THY) 2019 yılı sonuçlarını paylaşmak üzere basın toplantısı düzenleyen İlker Aycı "Dünyanın 127 ülkesinde 300'den fazla noktaya Türk kültürü ve misafirperverliği ile uçuş düzenleyen hava yolu olarak çıtamızı yükseltiyoruz. Küresel olumsuzlukların en hızlı ve etkili yansıdığı sektör olan havacılıkta yeni başarılara imza atabiliyor olmak, bu işi milli mesele olarak görmemizin sonucudur. Geçtiğimiz yıl uçak tedarikçimiz Boeing'in 737 MAX tipi uçaklarda yaşadığı kriz tam da yaz sezonu öncesinde ortaya çıktı ve 24 uçağımızı değerlendiremedik, yurt içi ve dışında bazı noktalarda frekans azaltmak durumunda kaldık. Hemen diğer planlarımızı devreye aldık ve turizm hamlemizin de katkısıyla rekor sayıda yolcu taşıdık. Bunun yanı sıra muhtemeldir ki, dünya üzerinde son dört-beş senedea THY kadar olumsuzlukla mücadele etmek zorunda kalmış bir hava yolu şirketi yoktur. Havaalanı terör saldırısı, hain darbe girişimi, MAX krizi derken büyük bir tecrübe yaşadık. Şimdi de Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Nahçivan'a düzenlediğimiz seferlerimizi iptal ettiğimiz büyük bir virüs kriziyle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

2019'U 788 MİLYON DOLAR NET KAR İLE KAPATTIK

Düzenlediği toplantıda THY'nin bilançosunu da açıklayan İlker Aycı, Boeing MAX sorunu sebebiyle yerde kalan 24 uçağın yanı sıra Airbus NEO uçak teslimatlarındaki gecikme ve İstanbul Havalimanı'na taşınma sebebiyle iptal edilen beş bin sefere rağmen yılın son çeyreğinde 336 milyon dolar, yıl tamamında 788 milyon dolar net kar elde edildiğini anlattı. Uçak eksiğine rağmen 2019'da gelirlerini yüzde 3 artırarak 13,2 milyar dolara ulaştıran, yıl tamamında 74,3 milyon yolcu taşıyan THY'nin, Airbus'taki gecikme sebebiyle sefer iptallerine rağmen dış hat uçuşlarını yüzde 3,8 artırarak 44 milyona çıkardığını söyleyen Aycı "65 bin çalışma arkadaşım ve iş ortaklarımızla birlikte 2024'e kadar 488 uçaklık büyüklüğe ulaşacak olan filomuz bugün 350 uçakla hizmet vermekte" dedi.

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KARGODA DÜNYANIN İLK YEDİ ŞİRKETİNDEN BİRİ

Turkish Kargo ile dünyanın 126 ülkesine kargo taşıyan THY, kargo tutarını da yüzde 9,2 artışla 1,5 milyar tona ulaştırdı. Dünyanın en büyük yedi kargo şirketinden biri olan Turkish Cargo, önce ilk beş, sonra da ilk üçü hedefliyor.

PROMOSYON BİLETE DE İADE

"Bilindiği gibi promosyon biletlerde iade söz konusu değil. Ancak bu mücbir bir sebep. Bu nedenle tüm satış kanallarımızdan bilet bedeli iadesi yapılıyor. Böyle bir zamanda yolcumuza bakışı en iyi şekilde ifade etmeliyiz. Biz zarar etsek de itibarımızı, yolcumuzun kalbindeki yerimizi korumalıyız."

CANAN ERASAN
Türkiye
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