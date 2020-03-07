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Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu

Müslümanların kutsal mabedi Kabe, bundan 40 yıl önce silahlı bir grup isyancının işgal girişimi ardından ilk kez Korona virüsü vakalarının artması nedeniyle Suudi Arabistan, tarafından ziyarete kapatıldı. Dezenfekte işlemlerinin ardından Kabe'yi yeniden ziyarete açacağını açıklayan Suudi Arabistan yetkilileri, dezenfekte işlemleri bitmesine rağmen Kabe'yi ziyarete açmadı.
 07 Mart 2020 07:46
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Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu


Suudi Arabistan'da korona virüsü vaka sayısının 5'e yükselmesinin ardından Suudi yetkililer, tedbir amacıyla hem yurt dışından hem de ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu. Bundan 40 yıl önce silahlı bir grup isyancının işgal girişimi nedeniyle kapatılan Kabe, dezenfekte çalışmalarının sona ermesine rağmen ziyarete açılmadı.


Hac ibadeti ile ilgili açıklama henüz yapılmadı

Umre ziyaretinde bulunan Türk vatandaşları 5 Mart yatsı namazından beri Kabe'nin kapalı olduğunu söylüyor. Bütün kapıları kapalı olan Kabe'nin ne zaman açılacağı ile ilgili net bir bilgi mevcut değil.


İlaçlama ve temizlik sırasında Kabe'nin bu görüntüleri ortaya çıktı.

Suudi yetkililer, koronavirüsün ülkede ve dünyadaki etkilerinin ne kadar süreceği konusunda net bilgileri olmadığı için hac ibadetiyle ilgili açıklamalarda bulunmanın erken olduğunu aktardı.

Kabe Baskını

20 Kasım 1979'un erken saatlerinde, dünyanın dört bir yanından Hac vazifelerini yerine getirmek için Mekke'ye gelen yaklaşık 50 bin Müslüman, İslamiyet'in en kutsal mekanı kabul edilen Kabe'nin avlusunda sabah namazı için toplanmışlardı. Bu kalabalığın içinde 40 yaşındaki Cuheyman el Uteybi'nin liderliğini yaptığı 200 kadar kişi de bulunuyordu.
Hicri takvime göre 15. yüzyılın ilk günü olan 20 Kasım 1979'da sabah namazında Kabe'ye baskın düzenlediler.
Yaklaşık 15 gün boyunca devam eden baskın, Fransa'dan gelen özel bir timin yardımıyla sona erdirildi. Fransız askerlerinin, gayrimüslimlerin alınmadığı Mekke'ye, alimlerin fetvası üzerine kelime-i şehadet getirerek girdiği iddia edildi.
İki haftalık sürecin sonunda, 127 Suud askeri, 117 Yeni İhvan grubu üyesi ve olay sırasında çevrede bulunan 26 kişi hayatını kaybetti. Cuheyman da dahil ele geçirilen 63 Yeni ihvan üyesi idam edildi.
İhlas Haber Ajansı
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