Yeni sondaj gemisi üç ayda hazır olacak üç bin metreye inecek
|07 Mart 2020 08:07
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Gemi, iki yıldır beklediği Galler'deki limandan çıkarken, ilk rotasını Gebze olarak belirlemişti. 17 Mart'a kadar Türkiye'ye gelecek Sertao'nun daha sonra 'upgrade' (yükseltme) edilmesi bekleniyor. Geminin sondaj ekipmanları, iticileri, jeneratörleri ve kuyu kontrol sistemleri bakımdan geçirilecek. Gereken ekipmanlar yenilecek. 2012 yılında Güney Kore'de inşa edilen, 2015 yılına kadar da Brezilyalı bir şirket tarafından kullanılan Sertao'nun, 3 bin metre sondaj yapabildiği ifade ediliyor. Geminin uzunluğu 228, genişliği ise 42 metre...
Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de dar bir alana sıkıştırmaya çalışan bölge ülkelerine karşı başlatılan sondaj hamlesi yeni gemiyle daha da güçlenecek. Sertao'nun faaliyetlerine, yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Türk sondaj filosunun yeni üyesinin isminin ne olacağı ise henüz belirlenmedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Geminin Akdeniz'de çalışma ihtimali yüksek. Ama Karadeniz'e gönderebiliriz. Ayrıca dost ülkelerden teknik hizmet için, bize talepler geliyor. Onları da değerlendirebiliriz" demişti. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri, sondaj gemileri Yavuz ve Fatih, sismik araştırma gemileri Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis ile devam ediyor.
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