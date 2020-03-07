Askeri iletişimde de ilke imza attılar

TSK'nın İdlib'deki operasyonlarında SİHA'ların sergilediği kabiliyet tüm dünyada konuşulurken, askeri iletişim alanında da bir ilke imza atıldığı ortaya çıktı. Telsiz rölesi kabiliyeti sayesinde SİHA pilotları, operasyon bölgesindeki kara unsurlarıyla doğrudan iletişim kurabildi. Yerli imkanlarla üretilen kriptolu haberleşme sistemiyle, düşman hattından dinleme yapılmasının da önüne geçildi.

PROJE 8 YIL ÖNCE BAŞLADI

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 2012 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılan "Hava Savunma Telsiz Ağı Sistemi"nin (HSTA) yerlileştirilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat merkezleri, ana jet üsleri ve meydan komutanlıklarında kullandığı sesli haberleşme sistemi yerlileştirilirken, sistemin İHA versiyonu da üretildi. Söz konusu sistem, İdlib'deki rejim unsurlarına yönelik hava harekatında ANKA-S (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından etkin bir şekilde kullanıldı. SİHA pilotuna operasyon sahasındaki tüm hava ve kara unsurlarıyla telsiz üzerinden iletişim kurabilme imkanı veren telsiz röle kabiliyetinin, hava harekatı sırasında birliklerin güvenli bir şekilde intikalini de sağladığı öğrenildi. Yerli kriptolu haberleşme sistemiyle Esad rejimi unsurlarının, TSK'nın haberleşmesini dinlemesinin önü de geçilirken, SİHA'lar, rejime ait birçok hedefi etkisiz hale getirdi.

"HAYAL BİLE EDİLEMİYORDU"

ANKA-S'in kullandığı sistemin üretimini yapan ONUR Mühendislik AŞ'nin Genel Müdürü Noyan Dede, sistem hakkında verdiği bilgide; İdlib'deki operasyonlarda bütün sesli iletişim koordinasyonu Hava Savunma Telsiz Ağı sistemi üzerinden yapıldığını söyledi. Dede "Uzun yıllar boyunca Hava Kuvvetleri Komutanlığı için sesli haberleşme sistemlerini yurt dışından tedarik ettik. 2012'de SSB, bu sistemin millileştirilmesi için prensip kararı aldı. Biz de bu yönde projemize başladık. O yıllarda, dünyada bu işin ağ tabanlı olarak 'Internet Protocol (IP)' teknolojisi ile yapılması hayal bile edilemiyordu" dedi.

GERÇEK ZAMANLI İŞARETLEME

Sıfırdan yerli ve milli olarak geliştirilen sistemlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat merkezleri ve telsiz istasyonları için ilk teslimatlarını 2016 yılında gerçekleştirdiklerini belirten Dede "Teslim edilen sistemlerin harekat etkinliğini ne kadar arttırdığı görüldükten sonra bu yeteneğin ana jet üs ve meydan komutanlıklarına yaygınlaştırılması için çalışma başlattık. TUSAŞ'la ANKA programı çerçevesindeki sesli haberleşme sistemlerinin tedariği konusunda görüşmeler yaptık. Şu anda ANKA İHA/SİHA tüm yer kontrol istasyonlarında ve uçak üzerinden gerçekleştirilen telsiz röle görevlerinde firmamız tarafından geliştirilen sesli haberleşme ve kayıt sistemi kullanılıyor. Sistemin dünyada benzeri yok" dedi.

SELÇUK BÖKE