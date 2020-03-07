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Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!

İdlib'de şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, 29 Şubat'ta Afyonkarahisar'daki cenaze töreninde ön safa girerek poz verdiği için tepki çeken İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan eleştirilere yanıt geldi
 07 Mart 2020 08:39
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Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!

Cesur, Twitter'dan dün yaptığı paylaşımda şunları vurguladı:

"Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresi'nden çıkarak derhal Dinar'a tören alanına geldim. Cemaat saf tutmuştu. Öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım. Özeti budur. 'Şehit annesine sarıldı ve poz verdi' diye servis ettikleri fotoğraf ise 16 Şubat'ta Yalvaç'ta, mahalleli kadınlarla konuşurken, bir mahalli ajans tarafından çekilmiş ve 17 Şubat'ta da kendi sosyal medyasında paylaşılmıştır. Kasıtlı olarak servis edildi. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim.

Kamuoyunun vicdanına arz ederim."
Memurlar.Net
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