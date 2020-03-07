Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
|07 Mart 2020 08:39
|Yazdır
Cesur, Twitter'dan dün yaptığı paylaşımda şunları vurguladı:
"Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresi'nden çıkarak derhal Dinar'a tören alanına geldim. Cemaat saf tutmuştu. Öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım. Özeti budur. 'Şehit annesine sarıldı ve poz verdi' diye servis ettikleri fotoğraf ise 16 Şubat'ta Yalvaç'ta, mahalleli kadınlarla konuşurken, bir mahalli ajans tarafından çekilmiş ve 17 Şubat'ta da kendi sosyal medyasında paylaşılmıştır. Kasıtlı olarak servis edildi. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim.
Kamuoyunun vicdanına arz ederim."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
07 Mart 2020 09:14
|İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
07 Mart 2020 08:52
|İdlib'de yeni harita, yeni süreç
07 Mart 2020 08:51
|Askeri iletişimde de ilke imza attılar
07 Mart 2020 08:15
|Sınırda taciz, şiddet hırsızlık
07 Mart 2020 06:51
|Erdoğan Ateşkesin 4 sonucunu anlattı
07 Mart 2020 06:10
|Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
07 Mart 2020 01:28
|Altun: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz
07 Mart 2020 00:56
|Murat Ağırel adli kontrol şartıyla serbest!
07 Mart 2020 00:54
|Dışişleri Bakanlığından AB Dışişleri Bakanlarının kabul ettiği bildiriye sert tepki
07 Mart 2020 00:36