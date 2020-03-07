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İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!

Moskova'daki Erdoğan-Putin zirvesinin ardından Suriye'nin Halep milletvekili Fares Shehabi bir tweet atarak Türk heyetinin arkasındaki Çariçe 2'nci Katerina heykeline dikkat çekti. Katerina'nın Osmanlı'yı 11 kez yendiğini iddia eden vekil, bu heykelin Türk heyetini rencide etmek için özellikle seçildiğini ima etti.
 07 Mart 2020 08:52
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İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Suriyeli vekilin tavrı için, "O vekil saçmalamasın. Bu düzeysiz bir milliyetçilik. Kremlin'in her odasında, salonunda tarihi bir figür bulunur" diyerek tepki gösterdi. Shehabi'nin tarih bilgisinin zayıf olduğunun anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Ortaylı şunları söyledi:

'BUNDAN MI MEDET UMUYOR'

"2'nci Katerina Osmanlı'yı 11 kere yenmedi. O vekil saçmalamasın. Biraz tarih öğrensin. Osmanlı ile iki kere harp ettiler. Kırım için de savaştılar. Küçük Kaynarca'da Osmanlı'yı yenmişti. Kırım ilhak edildi onun zamanında. Suriye vekili her şeyi bıraktı da şimdi bundan mı medet umuyor? 'Şimdi de Putin yenecek, biz de mutlu olacağız mı?' demek istiyor.

'BUNLARIN HUYU BÖYLEDİR'

Bizim de böyle söyleyecek çok şeyimiz var. Ortadoğu'nun hiçbir ülkesi böyle Rusçuluk yapmadı. Bunların huyu böyledir. Rusya'nın eyaleti mi olacaklar? Rusya'nın tarihte hiç görmediği şekilde... Etrafıyla geçinemeyen bir yer her şeyden önce orası... Bıraksan hepsi birbirini boğazlayacaklar. Suriye'de yüzde 7 azınlık aldı yönetimi götürdü.

'KREMLİN'İN TÖRESİ BÖYLE'

Kremlin'de her odada, her salonda tarihi bir şahsiyetin resmi, heykeli vardır. Tarihi antikalar vardır. Kremlin'in töresi böyle. Kalkıp da adam 2'nci Katerina'yla övünecek. Herife bak. Ne kadar düzeysiz bir milliyetçilik.

'DÜZEYSİZ MİLLİYETÇİLİK'

2'nci Katerina Avrupa kültürü almış bir Alman prensesi. Rusya'da ıslahatlar yaptı. Münevver insanlarla, edebiyatçılarla ahbaplık ediyor, mektuplaşıyor. Müzeler de kurdu. Ama ayaklanmalarda kendi milletini de ezdi. Bu vekilin attığı tweet, tekrar söylüyorum çok düzeysiz bir milliyetçilik. Önce oradaki insanların huzur ve refahını sağlasınlar..."
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