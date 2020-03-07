Kadınların eğitim düzeyi yüksek olsa da gelir düzeyi artmıyor

Yarın Dünya Kadınlar Günü... New York'ta tekstil işçisi kadınların düşük ücret ve uzun çalışma saatlerine karşı başlattıkları hareketin 163'üncü yıldönümü... Geçen 163 yılda toplumsal cinsiyet eşitliği adına çok önemli aşamalar kaydedildi. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) son raporuna göre dünyanın hiçbir ülkesinde tam anlamıyla cinsiyet eşitliği bulunmuyor. İş gücü piyasasında kadınlara erkeklerden daha az ödeme yapılıyor ve kadınların üst düzey pozisyonlarda istihdam edilme oranı erkeklere göre daha düşük.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, Türkiye'de kadınlar tüm eğitim düzeylerinde aynı işi yapan erkeklerden daha az gelir elde ediyor. Üstelik kadınların yıldan yıla eğitim düzeyleri erkeklere göre daha hızlı arttığı halde...

Yıllık gelir 4 bin TL az

2018 verilerine göre yıllık ortalama brüt kazanç kadınlar için 46 bin 208 TL, erkekler için 50 bin 297 TL olarak tahmin edildi.

TÜİK, cinsiyete dayalı ücret farkını, 'Erkek ve kadın arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi' olarak tanımlıyor. Bu gösterge, yıllık ortalama düzenli brüt ücret kullanılarak hesaplanıyor. Buna göre, 2018'de cinsiyete dayalı ücret farkı toplamda ve tüm eğitim düzeylerinde erkek ücretinin lehine gerçekleşti. Cinsiyete dayalı ücret farkı toplamda yüzde 7.7 oldu. Bu fark, en fazla yüzde 28.8 ile meslek lisesi mezunu erkekler ve kadınlar arasında görülürken en az fark yüzde 14.3 ile lise mezunu erkekler ve kadınlar arasında oldu.

Eğitimde hızlı

Ulusal Eğitim İstatistiklerine göre, en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı 2008'de yüzde 72.6 iken 2018'de yüzde 84.5 oldu. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 89.8 ve yüzde 95.9 şeklinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde kadınların eğitim düzeyi 11.9 puan artarken erkeklerde bu oran yüzde 6.1'de kaldı. Yani kadınların eğitimi, erkeklerin iki katı hızla yükseldi.

Kadın eve daha yakın



Milliyet'ten Ebru Sungur'un haberine göre: Kadınların ev ile iş arası ortalama ulaşım süreleri erkeklere göre daha az. Kadın çalışanların yüzde 32'sinin ev-iş arası 15 dakikadan az. Erkeklerde bu oran yüzde 29.5. İşlerini kendi evinden yürüttüğünü belirten kadınların oranı yüzde 11.4, erkeklerin oranı yüzde 2.5 oldu. Bu veriler, kazanca ilişkin verilerle birlikte düşünüldüğünde, kadınların evlerine yakın olmak için kimi zaman daha yüksek ücretli ya da daha iyi pozisyonlu işleri göz ardı etmek zorunda kaldığı şeklinde yorumlandı.





Kastamonu, Sinop, Çankırı istihdamda önde

2018 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 47.4 olup bu oran kadınlarda yüzde 29.4, erkeklerde ise yüzde 65.7 oldu. En yüksek kadın istihdam oranı yüzde 40.4 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop bölgesinde iken en yüksek erkek istihdam oranı yüzde 75 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise kadınlarda yüzde 11.9, erkeklerde yüzde 50.8 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde oldu.

En iyi kazanç finansta

Ekonomik faaliyet koluna göre elde edilen brüt kazanç cinsiyet ayırımında incelendiğinde en yüksek aylık ortalama brüt ücretini, kadınların 6 bin 428 TL ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründen, erkeklerin 7 bin 974 TL ile "bilgi ve iletişim" sektöründen elde ettiği görüldü. En düşük aylık ortalama brüt ücretini, kadınlar 2 bin 663 TL ile erkekler ise 2 bin 974 TL ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" sektöründen elde etti.