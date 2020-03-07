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Bakanlık ilk kez sözleşmeli personel alımında sorunun çözümüne yönelik çalışma başlattı

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personeli alımına üniversite hastanelerinde görev yapanların yerleşmeleri sebebiyle yaşanan sorunların çözümü için yükseköğretim kurumlarından bilgi talep etti.
 07 Mart 2020 09:34
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Bakanlık ilk kez sözleşmeli personel alımında sorunun çözümüne yönelik çalışma başlattı

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personeli alımına üniversite hastanelerinde görev yapanların yerleşmeleri sebebiyle yaşanan sorunların çözümü için yükseköğretim kurumlarından bilgi talep etti.

Bilindiği üzere, 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanarak yerleştirme sonuçları 02 Mart 2020 tarihinde ilan edilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 20 Ağustos 2019 tarihli haberimizde; sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esasların ek 1 inci maddesinde, bir kamu kurumunda çalışmakta olan 4/B'li sözleşmeli personelin, yeni bir kadroya atanmaya hak kazanmasını gerekçe göstererek sözleşmesini fesih etmesi halinde, 1 yıl boyunca yeniden 4/B'li sözleşmeli personel olarak çalışamayacağının açık olarak yazdığı, bu kuralın üniversite hastanelerinde 4/B'li sözleşmeli personel olarak çalışanları da kapsadığı, bu kuraldan sadece unvan değişikliği niteliğindeki yeni atamalar istisna olduğunu, bu kapsamda üniversite hastanesinde 4/B'li hemşire olarak çalışan bir kişinin, KPSS tercihlerinde hemşire kadrolarını tercih etmemesi gerektiği, tercih edip yerleşen adayların atamasının Sağlık Bakanlığınca iptal edileceğini gündeme getirmiştik.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ilk defa yerleşen adayların durumları ile ilgili atama işlemlerine esas olmak üzere yükseköğretim kurumlarından bilgi talep etmiştir.

İŞTE YÖK YAZISI:
Memurlar.Net - Özel

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