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KHK'lılar ve yakınları, pasaport uygulamalarına için nereye başvurmalı

OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile pasaportları iptal edilen kamu görevlerinin, itirazlar ve diğer işlemler için İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlükleri ve Bakanlık bünyesinde oluşturulan 'Pasaport İdari Karar Komisyonu'na başvurması gerekmektedir.
 07 Mart 2020 10:20
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KHK'lılar ve yakınları, pasaport uygulamalarına için nereye başvurmalı

OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile kamu görevinden çıkarılan veya rütbeleri alınan bazı kişilerin pasaportları da iptal edilmişti.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenlemeyle pasaportları iptal edilenler veya pasaport talepleri reddedilenlere ilişkin başvuruların İçişleri Bakanlığına yapılması kararlaştırıldı.

Ancak uygulamada hala farklı kamu kurumlarına başvurular olduğu gözleniyor.

24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğü giren 7188 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 5682 sayılı Pasaport Kanununa eklenen Ek 7. madde ile pasaport iptali ve tahdidi konusunda yapılan düzenleme uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019/14 sayılı Genelge ile İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlükleri ve Bakanlık bünyesinde oluşturulan 'Pasaport İdari Karar Komisyonu' 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başladı.

Bu çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan Pasaport Komisyonuna yapılan başvurulardan 11 binden fazla kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararlarının kaldırıldığı bilgisi geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşılmıştı. Tıklayınız.
Memurlar.Net
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