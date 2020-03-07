Adana'daki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama
|07 Mart 2020 10:23
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Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, fuhuş yaptırdıkları ve fuhuş için yer temin ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 4 Mart'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 7'si kadın 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ekipler, otoyolda ve masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilerin şifreli konuşmalarını da deşifre etti.
Zanlılardan 6'sı ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı, 17'si Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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