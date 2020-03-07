1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY uçakları, bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediliyor

THY uçakları etkili yöntemlerle dezenfekte ediliyor
 07 Mart 2020 10:11
Yazdır
THY uçakları, bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediliyor

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında uçaklarında, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uyguluyor.THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, süreç içerisinde dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs için tüm dünya seferber oldu. THY, uluslararası seyahat güvenliğini önemli ölçüde tehdit eden bu vakaya karşı, uçaklarını etkisi kanıtlamış işlemlerle dezenfekte ediyor.Yolcularının seyahat güvenliğini en ön planda tutan THY, en fazla sayıda vakanın görüldüğü İtalya, İran, Irak, Güney Kore, Çin ve Nahçivan'a olan uçuşlarını durdurdu. Durdurulan uçuşlar nedeniyle 28 Ocak'tan bugüne kadar 850'den fazla sefer iptal edildi.

Durumun mart ayı sonuna kadar bu şekilde devam etmesi halinde iptal edilen sefer sayısının 1700'ü geçmesi bekleniyor.Durdurulan uçuşların yanında, THY'nin yurt dışından gelen tüm uçakları, virüslere karşı etkisi kanıtlanmış yöntemlerle dezenfekte ediliyor. Uçakların dezenfeksiyon sürecinde uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, Dünya Sağlık Örgütü, uçak üretici firmaları ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla geçmiş bir kimyasal madde kullanılıyor. Havaya, özel bir cihaz ile püskürtülen kimyasal 10 dakika boyunca uçak içerisinde dezenfeksiyonu gerçekleştirerek virüs ve bakterilere karşı koruma sağlıyor. İşlem toplam 25 dakika kadar sürüyor.Uçaklara, bu uygulama yapılmadan yeni yolcu alınmıyor. Dezenfeksiyon uygulaması sırasında arındırma ekibi, kişisel koruyucu donanımını giyerek görevini yerine getiriyor. Uygulama hem sağlık hem de ulaştırma birimleri ile koordinasyon içerisinde tamamlanıyor. Şu ana kadar 500'e yakın uçak virüse karşı dezenfekte edildi.

Dezenfeksiyon sürecinin ikinci aşamasında ise genel temizlik prosedürü uygulanıyor. Bu aşamada; baş üstü dolapları, pencereler, koltuk başları, koltuk kenarları ve cepleri başta olmak üzere yolcuların temas ettiği her nokta derinlemesine temizleniyor. Her uçuştan sonra battaniye ve yastık gibi tekstil ürünleri değiştirilerek, yüksek sıcaklıkta yıkama işlemi uygulanıyor.

Otobüsler de temizleniyorAlınan önlemler kapsamında yalnızca uçakları değil uçuş öncesi ve sonrası yolcuları taşıyan otobüsler de ciddi bir dezenfeksiyon sürecinden geçiriliyor. Tıpkı uçak içerisinde olduğu gibi otobüslerde de etkin bir temizlik işlemi uygulanıyor. Seyahatin her aşamasında yolcuların temas ettiği noktaların hijyeni sağlanıyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanına yayılan virüse karşı en etkin yöntemlerle önlem alıyoruz. Uçaklarımızda, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon süreçleri uyguluyoruz. Misafirlerimizin seyahat güvenliği bizim için daima en ön plandadır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siber polisler sosyal medyada 'koronavirüs' devriyesinde
07 Mart 2020 11:55		 Sağlık Bakanlığı, Bölge Hizmet Gruplarını güncelledi
07 Mart 2020 11:46
KHK'lılar ve yakınları, pasaport uygulamalarına için nereye başvurmalı
07 Mart 2020 10:20		 Bakanlık ilk kez sözleşmeli personel alımında sorunun çözümüne yönelik çalışma başlattı
07 Mart 2020 09:34
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
07 Mart 2020 07:16		 Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
07 Mart 2020 00:00
'Temiz olursanız iyi beslenirseniz koronavirüse yakalanmazsınız'
06 Mart 2020 19:51		 EGM'den, CHP'li Tanal'ın izlendiği iddialara yalanlama
06 Mart 2020 19:32
YÖK'ten Koronavirüs tebirleri
06 Mart 2020 17:44		 Bakanlıktan 'izolasyonlu sedye' uyarısı
06 Mart 2020 16:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:26 - Oktay'dan bilişim sektörü yatırımları açıklaması12:08 - 'Sınır ötesi operasyonlarla geleceğimize sahip çıkıyoruz'12:03 - Azmiyle felci yenip fizyoterapist oldu12:03 - Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti12:01 - Tahran Milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti11:55 - Siber polisler sosyal medyada 'koronavirüs' devriyesinde11:52 - TCMB'den para ve kıymetli maden transfer ücretlerini içeren yeni tebliğ11:48 - 'Medikal ve koruyucu ürünler üreticileri ile koordine halindeyiz'11:46 - Sağlık Bakanlığı, Bölge Hizmet Gruplarını güncelledi11:28 - Öğrencilerin hedefi savunma sanayisi şirketleri
11:00 - Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı10:58 - Diyarbakır'da yakalanan firari terör şüphelisi tutuklandı10:37 - Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek10:26 - Türkiye'de devremülk mağduru sayısı 700 bini buldu10:24 - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusunu artırmaya devam ediyor10:23 - Adana'daki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama10:20 - KHK'lılar ve yakınları, pasaport uygulamalarına için nereye başvurmalı10:11 - THY uçakları, bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Erdoğan Ateşkesin 4 sonucunu anlattı
Bakanlık ilk kez sözleşmeli personel alımında sorunun çözümüne yönelik çalışma başlattı
KHK'lılar ve yakınları, pasaport uygulamalarına için nereye başvurmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
höşmerim 1
milföy hamuru 2
magnolia tatlısı 5
mali müşavir 3
baki mercimek 3
abdullah avcı 3
wuhan shake 3
özgür 5
sınıra bin özel harekat polisi konuşlandırılması 1
kaymaklı ekmek kadayıfı 1
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam