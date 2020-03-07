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Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
 07 Mart 2020 11:00
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Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Abdullah Kaya idaresindeki 28 TB 989 plakalı otomobil, Saraycık mevkisinde yol kenarına devrildi.

Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Mustafa Denizli ve Emin Karademir, Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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