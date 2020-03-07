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Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
|07 Mart 2020 11:00
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