Öğrencilerin hedefi savunma sanayisi şirketleri

- Türk savunma sanayisi şirketleri, istihdama katılmaya hazırlanan öğrenciler arasında çekim merkezi oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sektördeki insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda son olarak Savunma Sanayii Akademi faaliyete başladı.

Akademi çalışmaları kapsamında, sektörel eğitim ihtiyaç analizleri farklı paydaşlarla gerçekleştirilerek öncelikli olarak ihtiyaç duyulanlara yönelik programlar oluşturuldu.

Daha sonra öncelikli eğitim programlarına ait içerikler oluşturularak eğitimciler belirlendi. ODTÜ TEKNOKENT yerleşkesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ binalarında gerekli tadilatlar yapılarak derslikler hazır hale getirildi.

Akademi bünyesinde Genelkurmay Başkanlığı personeline siber güvenlik temel seviye eğitimi ve farklı firmalardan 200'ün üzerinde katılımcıya sistem mühendisliği eğitimi verildi.

Sistem mühendisliği, firmanın sistemsel çalışmalarını maliyet ve zaman kısıtlarını baz alarak gerçekleştirmek amacıyla karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, üretimi, kontrolü ve tasarımına yönelik çalışmaları kapsıyor.

Ayrıca elektronik harp gibi bir dizi alanda eğitim programı oluşturuldu.

Savunma Sanayii Akademi, gelecek dönemde çeşitlenecek eğitim programlarıyla savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan alanlardaki yetkinlikleri artırmaya yönelik çalışmalar yürütecek. Akademi ile sektördeki eğitimlerin daha organize, etkin, hedef odaklı ve uygun maliyetlerde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

- Staj başvuruları için tek adres

SSB, savunma sanayisi için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması ve üniversite öğrencilerinin yerli ve milli üretim farkındalığına kavuşturulmaları amacıyla da Vizyoner Genç Projesi yürütüyor. Proje için bir web sayfası oluşturulurken, aralarında ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, ROKETSAN, ve HAVELSAN'ın bulunduğu 21 firmanın projeye entegrasyonu sağlandı.

Web sayfasındaki staj portalının aktif hale getirilmesiyle geçen yıl 45 bin staj başvurusu alındı.

Gençlere yönelik aktif üyelik sistemi oluşturulurken, 40 binin üzerinde üye sayısına ulaşıldı. Web sayfasında üyeler arasında iletişim imkanı sunuldu, gençlere sektörel haber akışı sağlayacak sistem oluşturuldu.

Sitede ortalama ziyaret süresi 3 dakika olarak baz alındığında toplam ziyaretçi sayısı da geçen yıl 1 milyon olarak hesaplandı.