Sağlık Bakanlığı, Bölge Hizmet Gruplarını güncelledi
Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre alt bölge tayinlerinde ve mazeret tayinlerinde kullanılan Hizmet Bölge Gruplarını güncelleyerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımladı.
|07 Mart 2020 11:46
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Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre alt bölge tayinlerinde ve mazeret tayinlerinde kullanılan Hizmet Bölge Gruplarını güncelleyerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımladı.
2020 Mart- Nisan Bölge Hizmet Gruplarını görmek için tıklayınız.l
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