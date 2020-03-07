1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siber polisler sosyal medyada 'koronavirüs' devriyesinde

Siber polisler, sahte sosyal medya hesaplarından Türkiye'de koronavirüs vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları paylaşanları tespit ediyor- Söz konusu kişiler en kısa sürede adli mercilere sevk edilecek
 07 Mart 2020 11:55
Yazdır
Siber polisler sosyal medyada 'koronavirüs' devriyesinde

Emniyet Genel Müdürlüğü, sahte sosyal medya hesaplarından Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını paylaşanların en kısa sürede adli mercilere sevk edileceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin, sosyal medyada milli ve manevi değerlere saldırı, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını paylaşarak kamuoyunu korku ve paniğe sevk eden sahte sosyal medya hesaplarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, bu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli çalışmaların başlatıldığı ve en kısa sürede adli mercilere sevk edilecekleri kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı, Bölge Hizmet Gruplarını güncelledi
07 Mart 2020 11:46		 KHK'lılar ve yakınları, pasaport uygulamalarına için nereye başvurmalı
07 Mart 2020 10:20
THY uçakları, bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediliyor
07 Mart 2020 10:11		 Bakanlık ilk kez sözleşmeli personel alımında sorunun çözümüne yönelik çalışma başlattı
07 Mart 2020 09:34
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
07 Mart 2020 07:16		 Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
07 Mart 2020 00:00
'Temiz olursanız iyi beslenirseniz koronavirüse yakalanmazsınız'
06 Mart 2020 19:51		 EGM'den, CHP'li Tanal'ın izlendiği iddialara yalanlama
06 Mart 2020 19:32
YÖK'ten Koronavirüs tebirleri
06 Mart 2020 17:44		 Bakanlıktan 'izolasyonlu sedye' uyarısı
06 Mart 2020 16:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:29 - Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini aştı12:26 - Oktay'dan bilişim sektörü yatırımları açıklaması12:08 - 'Sınır ötesi operasyonlarla geleceğimize sahip çıkıyoruz'12:03 - Azmiyle felci yenip fizyoterapist oldu12:03 - Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti12:01 - Tahran Milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti11:55 - Siber polisler sosyal medyada 'koronavirüs' devriyesinde11:52 - TCMB'den para ve kıymetli maden transfer ücretlerini içeren yeni tebliğ11:48 - 'Medikal ve koruyucu ürünler üreticileri ile koordine halindeyiz'11:46 - Sağlık Bakanlığı, Bölge Hizmet Gruplarını güncelledi
11:28 - Öğrencilerin hedefi savunma sanayisi şirketleri11:00 - Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı10:58 - Diyarbakır'da yakalanan firari terör şüphelisi tutuklandı10:37 - Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek10:26 - Türkiye'de devremülk mağduru sayısı 700 bini buldu10:24 - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcusunu artırmaya devam ediyor10:23 - Adana'daki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama10:20 - KHK'lılar ve yakınları, pasaport uygulamalarına için nereye başvurmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Erdoğan Ateşkesin 4 sonucunu anlattı
Bakanlık ilk kez sözleşmeli personel alımında sorunun çözümüne yönelik çalışma başlattı
KHK'lılar ve yakınları, pasaport uygulamalarına için nereye başvurmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.03.2020 khimki vs fenerbahçe maçı 3
hatay usülü dürüm 1
dondurma 3
irmik tatlısı 1
05.03.2020 panathinaikos vs cska moskova maçı 3
Pinhani 2
Köri 3
özgür 5
Tahin pekmez 7
kazandibi 2
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam