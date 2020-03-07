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Tahran Milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tahran Milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
 07 Mart 2020 12:01
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Tahran Milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Tahran Milletvekili Rehber, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

21 Şubat'ta düzenlenen 11. Dönem Meclis Seçimlerinde parlamentoya giren 56 yaşındaki Fatma Rehber, muhafazakar çizgisiyle bilinen İslam Koalisyonu Partisi (Hizb-i Mutelife-yi İslami) üyelerindendi.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı. 124 kişi arasında eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı İran'da virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ülkenin tamamına yayılan virüsten dolayı hastalananların sayısı 4 bin 747'ye ulaşırken, 913 hastanın tedavi sonrası iyileştiği açıklandı.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler 20 Mart'a kadar iptal edildi.

İran'da 24 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:

MEMURLAR.NET
Anadolu Ajansı
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