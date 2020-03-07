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Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırı geçen göçmenlere yönelik Yunan asker ve polisinin müdahalesini engellemek için sınıra gönderilen Özel Harekatçıların, dün gece sınırdan itme operasyonuna müdahale ettiğini açıkladı.
 07 Mart 2020 12:03
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Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunan sınırındaki göçmenlere ilişkin açıklamalar yaptı. Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'nın insan hakları konusundaki maskesinin düştüğünü belirterek, "21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı ize söyleselerdi şaka yapıyorsunuz derdik ama bu olay bi meselenin de anlaşılmasına verile oldu: maskeler düştü. sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı" dedi.

Özel Harekatçılar dün gece göreve başladı

Özel Harekat timlerinin dün gece itibariyle sınır bölgesinde göreve başladığını belirten Bakan Soylu, "Dün gece itmelere karşı müdahalede bulundular" dedi.

Bakan Soylu, sınırı geçen göçmenlerin sayısının 143 bini aştığını duyurdu.

Asıl bundan sonra olacaklara bakın, öncekiler birşey değil

Yunanistan'da toplam 115 bin yabancı olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "Bizde ne kadar var? 4 milyon sığınmacı var. İnsan bir söz söylerken boyuna bakar. Cenevre Sözleşmesi'ni tamamen ihlal ettiler" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sınırları tutma gibi bir kabiliyetinin olmadığını belirten Bakan Soylu, "Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Medeniyetin beşiği olarak bilinen, filozoflarıyla ünlü Yunanistan, dün, sınırı geçen mültecileri sadece iç çamaşırları kalacak şekilde soyup, dövdükten sonra ara bölgeye bırakmıştı.

Memurlar.Net
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