Oktay'dan bilişim sektörü yatırımları açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Bilişim sektörü, savunma sanayi, sağlık sektörü ve gıda sanayi) Bu yapacağımız yatırımlar, sadece bizi bağımlılıktan kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizi küresel düzeyde söz sahibi bir ihracatçı konumuna getirecektir.'
|07 Mart 2020 12:26
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