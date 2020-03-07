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Oktay'dan bilişim sektörü yatırımları açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Bilişim sektörü, savunma sanayi, sağlık sektörü ve gıda sanayi) Bu yapacağımız yatırımlar, sadece bizi bağımlılıktan kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizi küresel düzeyde söz sahibi bir ihracatçı konumuna getirecektir.'
 07 Mart 2020 12:26
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Oktay'dan bilişim sektörü yatırımları açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Bilişim sektörü, savunma sanayi, sağlık sektörü ve gıda sanayi) Bu yapacağımız yatırımlar, sadece bizi bağımlılıktan kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizi küresel düzeyde söz sahibi bir ihracatçı konumuna getirecektir.'
Anadolu Ajansı
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