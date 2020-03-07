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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti
 07 Mart 2020 12:29
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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 100 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 100 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 102 bin 42 olarak güncelledi.

Sitede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 497 kişinin öldüğü, 57 bin 629 kişinin iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 70, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 197, İran'da 124, Güney Kore'de 44, Japonya'da 12, ABD'de 17, Fransa'da 9, İspanya'da 8, Irak'ta 4, Avustralya'da 2, İngiltere'de 2, Hollanda, İsviçre, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 651, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 108 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan, diğer ülkelerdeki vaka sayıları şöyle:

Güney Kore 6 bin 767, İran 4 bin 747, İtalya 4 bin 636, Japonya 1116, Almanya 670, Fransa 653, İspanya 402, ABD 335, İsviçre 216, İngiltere 164, İsveç 137, Singapur 130, Hollanda 128, Norveç 128, Belçika 109, Malezya 83, Avusturya 66, Avustralya 64, Bahreyn 60, Kuveyt 58, Kanada 54, Tayland 48, Irak 46, Yunanistan 45, İzlanda 45, Birleşik Arap Emirlikleri 45, Hindistan 31, San Marino 23, Danimarka 23, Lübnan 22, İsrail 21, Çekya 19, İrlanda 18, Cezayir 17, Vietnam 17, Umman 16, Filistin 16, Mısır 15, Finlandiya 15, Brezilya 14, Ekvador 14, Portekiz 13, Rusya 13, Hırvatistan 11, Katar 11, Estonya 10, Azerbaycan 9, Gürcistan 9, Romanya 8, Arjantin 8, Slovenya 8, Beyaz Rusya 6, Pakistan 6, Meksika 6, Filipinler 5, Suudi Arabistan 5,Yeni Zelanda 5, Şili 5, Polonya 5, Endonezya 4, Senegal 4, Macaristan 4, Lüksemburg 3, Kuzey Makedonya 3, Bosna-Hersek 3, Dominik Cumhuriyeti 2, Fas 2, Kamerun 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Ürdün 1, Letonya 1, Litvanya 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kosta Rika 1, Cebelitarık Britanya Denizaşırı Toprağı 1, Vatikan 1, Lihtenştayn 1, Peru 1, Sırbistan 1, Slovakya 1, Güney Afrika 1, Togo 1.
Anadolu Ajansı
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