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İzmir'de gaybubet evlerine yönelik operasyonda yakalanan 27 kişi tutuklandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 27'si tutukland
 07 Mart 2020 12:30
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İzmir'de gaybubet evlerine yönelik operasyonda yakalanan 27 kişi tutuklandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer illerdeki cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 4 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonda yakalanan 54 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 54 şüpheliden 27'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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