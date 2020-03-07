İzmir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 15 tutuklama
|07 Mart 2020 13:04
|Yazdır
İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'da yapılan sınavlardaki usülsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında İzmir merkezli 5 ilde aralarında bir komiser, 5 eski komiser yardımcısı, bir eski başpolis, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen bir iş insanı, 4 esnaf, 5 öğretmen, bir muhasebeci, bir banka çalışanı ile İzmir Barosuna kayıtlı iki avukatın da bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılardan 29'u yakalanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Katı atık tesisini engelleyen 13 kişiye gözaltı
07 Mart 2020 14:45
|Giresun'da tahta köprüden dereye düşen kadın öldü
07 Mart 2020 13:01
|Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
07 Mart 2020 11:00
|Adana'daki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama
07 Mart 2020 10:23
|İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
06 Mart 2020 21:33
|Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
06 Mart 2020 21:30
|Odatv Genel Yayın Yönetmeni de tutuklandı
06 Mart 2020 20:10
|Cumhuriyet tarihinin en büyüğü... 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt
06 Mart 2020 18:29
|Bahiste kaybetti, gasp edildim diye polise başvurdu
06 Mart 2020 15:24
|Kuyumcu kuryesi kocasını gaspçılardan böyle kurtardı
06 Mart 2020 14:26