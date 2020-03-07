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Irak'ta avukatlık yapan kadın Kırşehir'de saçlara fön çekiyor

20 yıl avukatlık yaptığı ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak Kırşehir'e gelen 48 yaşındaki Iraklı kadın, devam ettiği kursta cilt bakımı ve kuaförlük eğitimi alıyor- Najat Mustafa Yousuf: "Burada mesleğimi yapamadığım için başka bir meslek öğrenmeye karar verdim. Cilt bakımı ve kuaförlük üzerine kursa gidiyorum. Aynı zamanda kuaförde çalışıyorum"
 07 Mart 2020 13:07
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Irak'ta avukatlık yapan kadın Kırşehir'de saçlara fön çekiyor

- Irak'ta 20 yıl avukatlık yaptıktan sonra ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak Kırşehir'e gelen 48 yaşındaki Najat Mustafa Yousuf, hem kuaförlük eğitimi alıyor hem de kuaför salonunda çalışıyor.

Bir yıl öncesine kadar memleketinde elleri kalem tutan bir avukatken bugün elleri fön makinesi tutan bir kuaför olarak hayat mücadelesini Kırşehir'de sürdüren Yousuf'un yaşam hikayesi Irak'ta başladı.

Yousuf, Irak'ta Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 21 yıl önce bir hukuk bürosunda avukat olarak hayata atıldı.

Ülkesinde çıkan karışıklık nedeniyle bankacı eşi ile Türkiye'ye gelen Yousuf, bir yıl önce yerleştiği Kırşehir'de mesleğini devam ettiremeyince gençlik yıllarında merak duyduğu kuaförlüğü öğrenmeye karar verdi.

Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezinde kursa başlayan Najat Mustafa Yousuf, hem Türkçeyi öğrenmek için kursa gidiyor hem de kolundaki altın bilezik olarak gördüğü kuaförlüğü ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi planlıyor.

Ülkelerinde zor durumda kaldıklarında kucak açan Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür eden Najat Mustafa Yousuf, AA muhabirine, Irak'ta çalıştığı hukuk bürosunda ceza davalarına baktığını söyledi.

Ülkesinde iç karışıklık çıkınca Kırşehir'e geldiğini belirten Yousuf, şöyle devam etti:

"Burada mesleğimi yapamadığım için başka bir meslek öğrenmeye karar verdim. Cilt bakımı ve kuaförlük üzerine kursa gidiyorum. Aynı zamanda kuaförde çalışıyorum. Kuaförlük mesleğini öğreniyorum. Bu sene ikinci sınıfım. Dükkan açmak istiyorum. Buradan aldığım meslek belgem ile her ülkede çalışabilirim ama Irak'taki belgelerimizle burada kendi mesleklerimizi yapamıyoruz."

Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Necip Fazıl Barutçu da okulda 412 öğrencinin eğitim gördüğünü, bunlardan bir kısmının da sığınmacı olduğunu söyledi.

Najat Mustafa Yousuf'un da bu öğrenciler arasında yer aldığını anlatan Barutçu, şunları kaydetti:

"Cilt bakımı ve kuaförlük kursumuza yoğun ilgi var. Kursiyerlere hem iş yerlerinde çalışma imkanı sağlıyoruz hem de meslek öğretiyoruz. Ayrıca burayı bitirdikten sonra kendi dükkanlarını açma imkanları da oluyor. Mezun olduktan sonra iş yeri açan ve bize öğrenci gönderen eğitimin devam etmesini sağlayan arkadaşlarımız var. Öğrencilerimiz bize iş bulma garantisi ile geliyor. Okurken çalışıyorlar, maaşlarını alıyorlar. İş yerlerine devlet desteği de veriliyor. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Bunların içinde doktor, avukat, öğretmenler var. Üniversite mezunu öğrencilerimiz var."
Anadolu Ajansı
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