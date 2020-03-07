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Soylu'dan göçmenlere: Havalar kurak, ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz

Soylu: Maalesef bu sene Balkanlar'da havalar kurak geçti. Su bazı yerlerde 40-45 santime düştü. Bu şu demektir, ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz"
 07 Mart 2020 14:05
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Soylu'dan göçmenlere: Havalar kurak, ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı hele kendilerine 'Avrupalı' diyenlerle böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi herhalde, 'Şaka yapıyorsunuz' derdik. Ama bu olay bir meselenin anlaşılmasına da vesile oldu. Maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu." dedi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Koordinasyon Merkezinde düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iddialarına ilişkin sorusu üzerine Bakan Soylu, Yunanistan'ın sağduyulu insanlarının 2-3 gündür Miçotakis'e vermiş olduğu cevapları Yunan medyasından da takip ettiklerini söyledi.

Soylu, "Oradaki insanlık dışı davranışlarını kınadıklarını, göçmenlere ve mültecilere kapıları açmak zorunda olduklarını, biz değil maalesef Avrupa'da söylemiyor ama Yunan halkı bu konuda yaklaşık 2-3 gündür Atina'da, Selanik'te, meydanlarda bu insanlık dışı davranışları, bu geri itmelerden kaynaklanan insanlık dramlarını, insanları çırılçıplak soyup ceplerindeki paraları alıp işkence yapmayı kendilerine yakıştırmadıklarını haykırdılar." diye konuştu.

Deniz yoluyla gitme konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetinin olduğunu anımsatan Soylu, Erdoğan'ın özellikle deniz yolu konusunda çok fazla tedbir alınması konusunda defalarca talimat verdiğini bildirdi.

Güçleri yettiğince sahil güvenlik, emniyet ve jandarma olarak bu tedbirleri almaya çalıştıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Ama buna rağmen kaçak geçmiyor mu, geçiyor. Geçen yıl da bu tedbirleri aldık. Geçen yıl 60 bin kişi geçti kaçak olarak adalara. Şimdi geçenlerin de botlarını batırıyorlar, orta adalara bırakıyorlar ve insanları çaresiz bırakıyorlar. 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı hele kendilerine, 'Avrupalı' diyenlerle böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi herhalde 'Şaka yapıyorsunuz' derdik. Ama bu olay bir meselenin anlaşılmasına da vesile oldu. Maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların aslında ne kadar acımasız olduklarını ortaya koydu. Bunu kendi insanları istemeseler de nasıl haşin ve acımasız davrandıklarını hep beraber görmüş olduk. Tabii Miçotakis'in ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 bin küsürü adalarda, 70 bini ana karada. Bizde 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz sözlerken önce boyuna, nasıl bir yük altında olduğunu bakar. Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa Birliğinin göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleşmesi'nin tamamını ihlal ettiler, defalarca ihlal ettiler. Hala ihlal etmeye devam ediyorlar."

Polis özel harekatının dün gece itibariyle görevine başladığını anlatan Soylu, sınırda görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

"Hepsini tıkadılar ve onların itmelerine müsaade etmediler. Yani hakikaten aldığımız tedbirlerle, çünkü en temel hak sığınma hakkıdır. Canı darda ve zorda olanın bu insan haklarının birinci kuralıdır ve sığınma hakkıdır" ifadelerini kullanan Soylu, bunu ortadan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı olmadığını vurguladı.

Bakan Soylu, "Onun için eğer 115 bin rakamı büyük 4 milyon rakamıysa söylediği haklıdır belki. Ama zannediyorum suçluluğun vermiş olduğu bir sonuç olarak bir değerlendirme yapmaktadır. Suçlular da hiçbir zaman suçunu kabul etmezler." diye konuştu.

- Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı 143 bini aştı

Bir gazetecinin Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını sorması üzerine Soylu, şöyle konuştu:

"Sabah son rakamlara bakmadım ama 143 bini aştı. Son gördüğüm rakam. Bu daha başlangıç. Biz geçen yıl 450 bin kaçak göçmen yakaladık. Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcak artıyor. 200 kilometrenin biraz üzerinde bizim bir Meriç'i kendine çizgi tutan Yunanistan ile sınırımız var. Maalesef bu sene Balkanlar'da havalar kurak geçti. Su bazı yerlerde 40-45 santime düştü. Bu şu demektir, ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz. Miçotakis'in öyle bir kabiliyeti de yok, insanları tutmak gibi. Siz bundan sonra olacaklara bakın. Şuna kadar olacaklar bir şey değil, bundan sonra olacaklara bakın."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı
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