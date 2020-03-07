'Kadının çalışmayı tercih etmesi kendi iradesidir'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadının çalışma hayatına katılıp katılmamayı tercih etmesi kendi iradesidir fakat bizim devlet olarak rolümüz çalışmayı tercih ettiği takdirde kadının hem çalışma hayatına katılmasını hem de çalışma hayatında ilerlemesini engelleyecek koşulları hafifletmektir." dedi.

Bakan Selçuk, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu 6. Türkiye Buluşması "Yükselen Türkiye'de Güçlenen Kadın" toplantısına katıldı.

Toplantının açılışında İdlib şehitleri için hazırlanan özel video izletildi, ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Selçuk, toplantıda yaptığı konuşmaya İdlib ve Suriye'de yaşamını yitiren askerler başta olmak üzere vatanı için şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek başladı.

Şehitlerin ailelerinin ve gazilerin kendilerine emanet olduğunu belirten Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak millet adına daima bu emanete sahip çıktık ve çıkmaya da her daim devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Anadolu coğrafyasının her karış toprağında kadınların emeği ve alın terinin olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Medeniyetimizin kadına verdiği değeri, kadına tanıdığı hakları tarihte inşa ettiğimiz güçlü devletlere baktığımızda da görmekteyiz. Yükselen her medeniyetin, güçlenen her toplumun omurgasını kadınlar oluşturur. Bu toprakların temelinde de elbette kadının mukaddes emeği var, alın teri var, akıl teri var."

Kadınların savaşın, göçün, yoksulluğun tüm yükünü omuzlarında taşıdığını belirten Selçuk, Suriye'de, Myanmar'da, Filistin'de, Afrika'da evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalan kadınların geleceğe umutla bakmak için kahramanca mücadele ettiğini anlattı.

- "Mazlum coğrafyalara umut olmalıyız"

Selçuk, Türkiye'nin mazlum coğrafyalarda açlığa, sefalete terk edilmiş, her türlü şiddet, ihmal ve istismara maruz kalan kadınlara umut olmak için mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için kadın ve erkeğin hep beraber çalışmasının önemine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz Türkiye'nin daha da güçlenmesini, dünya ülkeleri arasındaki sıralamalarda daha üst sıralara çıkmasını istiyoruz. Tüm gayretimizle ekonomimizi büyütmek, milletimizin huzur ve refahını daha da artırmak, çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi imkanlar sunmak için çalışıyoruz."

Türkiye'nin yükselmesi için kadınların mutlaka güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlattıkları Mercan Seferberliği'ni anlattı.

Selçuk, Mercan Seferberliği ile kadınlara kendi hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti hükümetlerinin kadını güçlendirmek için birçok önemli adım attığını hatırlatan Selçuk, Türkiye'nin BM Kalkınma Programı İnsani Gelişme Endeksi'nde 2018'de ilk defa "çok yüksek gelişmişlik seviyesi"ne sahip ülkeler arasına girdiğine işaret etti.

Türkiye'nin 96'ncı sıradan 59'uncu sıraya çıktığını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"2018 Kapsayıcı Kalkınma Endeksi'nde ülkemiz, gelişmekte olan 74 ekonomi arasında 16. sırada yer alıyor. İşte bu noktada eğitim ve sağlık alanlarında kaydettiğimiz ilerlemelerle geldik. Kadınlarımızın eğitim seviyelerini yükseltme yönünde dikkati çekici başarılar kazandık."

- "Kadın istihdamı büyük önem taşıyor"

Selçuk, kadın istihdamının artırılmasının büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Türkiye'yi 2023 yılına taşıyacak olan 11. Kalkınma Planı'nda kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 38,5'e ve kadın istihdamı oranını yüzde 34'e yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Güçlü ve müreffeh Türkiye'ye ancak kadın ve erkeğin birlikte çalışıp daha çok üretmesiyle ulaşılabileceğini vurgulayan Selçuk, düzenledikleri girişimcilik ve mesleki eğitim programlarında 2 milyona yakın kadının eğitim aldığını açıkladı.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Kadının çalışma hayatına katılıp katılmamayı tercih etmesi kendi iradesidir fakat bizim devlet olarak rolümüz çalışmayı tercih ettiği takdirde kadının hem çalışma hayatına katılmasını hem de çalışma hayatında ilerlemesini engelleyecek koşulları hafifletmektir. Bugün ülkemizde 3,5 milyonu aşkın kamu görevlimiz var.

Kamu personeli arasında kadınlarımızın oranının yüzde 38'e ulaştığını görmekteyiz."

- "Kadınların mesleklerdeki çalışma oranları umut verici"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bazı meslek dallarında kadınların daha yüksek oranlarda yer aldığını görmenin umut verici olduğunu söyledi.

Türkiye'de bir milyonu aşkın öğretmenin yüzde 60'ından fazlasının kadın olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Üniversitelerimizde araştırma görevlilerinin yüzde 50'si, doktor öğretim görevlilerinin yüzde 43'ü, doçentlerin yüzde 39'u, profesörlerin ise yüzde 32'si kadın. Adli ve idari yargıda görev yapan hakimlerin yüzde 46'sı, büyükelçilerimizin ise yüzde 24'ü kadın." diye konuştu.

Türkiye'deki kamu görevlileri sendikalarının 1,7 milyon üyesinden yaklaşık yüzde 40'ının kadın olduğunu belirten Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz, sendikalarımızın güçlenmesini, sendikalı çalışan sayılarının ve sendikalaşma oranlarının artmasını istiyoruz. Kadınlarımız sendikalarda da çok güçlü. 2010 yılındaki Anayasa değişikliğiyle kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı verildiği için ben diyorum ki toplu sözleşme masasında da daha çok kadın görmek istiyoruz.

Sendikal örgütlenmeyi teşvik ediyor, destekliyoruz."