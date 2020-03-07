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Katı atık tesisini engelleyen 13 kişiye gözaltı

Çaybaşı Kaymakamlığından, İlküvez'deki katı atık bertaraf tesisinde yürütülecek çalışmaları engelledikleri gerekçesiyle 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi
 07 Mart 2020 14:45
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Katı atık tesisini engelleyen 13 kişiye gözaltı

Çaybaşı Kaymakamlığından, İlküvez'deki katı atık bertaraf tesisinde yürütülecek çalışmaları engelledikleri gerekçesiyle 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlküvez Mahallesi Göksu mevkisinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf Tesisinde, yöre sakinlerinin 11 Ocak'da başlattıkları protesto nedeniyle bugüne kadar iyileştirme ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilemediği belirtildi.

Tesiste bulunan atıkların havaların ısınmasıyla insan ve çevre sağlığı açısından risk teşkil edecek boyutlara geldiğinin ilgili kurumların yaptığı tespitlerden anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "İnsan ve çevre sağlığını, doğal ortamı olumsuz yönde etkileyebilecek bu durumun telafisi mümkün olmayan boyutlara ulaşmadan giderilmesi amacıyla Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde ilgili kurum ve firma yetkilileri tarafından iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarına başlanacağı yönünde yapılan tüm bilgilendirme ve ikna faaliyetleri yöredeki belli kişiler tarafından hiçbir şekilde kabul görmemiş, iyileştirme çalışmaları kapsamında tesise girmek isteyen araçların engellenmesine devam edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, dün saat 10.20 sıralarında tesis önünden geçen Çaybaşı-İlküvez-Akpınar-Salman-Akkuş kara yolunda gelişigüzel park etmiş araçların ulaşımı aksatması nedeniyle jandarma trafik timi tarafından trafik uygulaması yapıldığı, fotoğraflama suretiyle ikişer kamyonet ile bir minibüse idari para cezası uygulandığı anlatıldı.

Uygulamayı, "Jandarma müdahale ediyor, ceza yazıyor" şeklinde ifadelerle yöre sakinlerine telefon ve sosyal medya yoluyla ileten eylemcilerin daha sonra kalabalık grupla tesisin ana giriş kapısını rayından çıkararak zarar verdikleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı gün saat 12.30 sıralarında tesis bölgesine gelmekte olan su tankerine, tesise yakın bir mevkide bir grup tarafından taşlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıda araç zarar görmüş ve geri dönmek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu olaylar nedeniyle Ünye Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca 3 şahıs hakkında, 'Suç uydurma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, tahrik veya aşağılama', 10 şahıs hakkında ise 'Mala zarar verme, tehdit ve hakaret' suçlarından soruşturma yürütülmek üzere gözaltı işlemi yapılması talimatı verilmiştir."

Açıklamada, çevre ve halk sağlığını koruyabilmek için zorunluluk ve aciliyet arz eden, yöre halkının da beklentilerine uygun şekilde yapılacak çalışmalar konusunda yöre sakinlerinin duyarlı davranmaları, görevlilere yardımcı olmaları, hukuk dışı ve suç teşkil edecek davranışlardan kaçınmalarının önem arz ettiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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