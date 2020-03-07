1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş

Mehmet Kurum: Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'Yok Bakanım, araba perişan olur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi
 07 Mart 2020 15:01
Yazdır
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesinde şehit babasıyla duygusal bir konuşma yaptığını belirterek, "Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'Yok Bakanım, araba perişan olur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi." dedi.

Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medya Buluşması" programında, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakanlığının Konya'da yürüttüğü çalışmalara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, kentte çevre, kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve TOKİ yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

ŞEHİT BABASI "ARABAYA ÇAMURLU AYAKKABIYLA BİNMEM" DEMİŞ

Konya'daki bu törenin ertesi gününde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Yozgatlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in törenine katıldığını belirten Kurum, yaşadığı o duygusal anları şu sözlerle aktardı:

"Yozgat'ta aynı kalabalık ve hüzünde şehit cenazemiz vardı. Namaz esnasında şehidimizin babası İbrahim amca geldi. Ayaklarında, dizinde her halde sorun vardı, zor oturdu. Cenaze namazını kıldık. Cami ile mezarlık arası yarım saatlik bir mesafeydi. Ayaklarındaki rahatsızlığa rağmen, 'ben oğlumun omuzlarda gitmesini istiyorum, sevaptır' dedi. Bütün kardeşlerimizle omuzlarda cenazemizi götürdük.

Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. 'İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'yok Bakanım, araba mahvolur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi. Giderken ise 'bir emrin, isteğin var mı' diye sordum. 'Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Köyde imamımız yok, bir imam gelirse en azından köyümüze hizmet eder' dedi. Vali Bey'e söyledik, bir imam görevlendirilmesi yapıldı. Anadolu irfanında, kendisi için bir şey istemeyen vakur ve tok bir duruş sergileyen İbrahim amcalarımız, kahramanlarımız ve şehitlerimiz var. Rabbim onların kıymetini bilenlerden eylesin."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'ye enerji veren kadınlara ben şimdiden teşekkür ediyorum'
07 Mart 2020 14:20		 'İstanbul 15 yıl içinde depreme hazır hale gelebilir'
07 Mart 2020 13:40
Azmiyle felci yenip fizyoterapist oldu
07 Mart 2020 12:03		 İstanbul'un barajları son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde
07 Mart 2020 09:34
Kadınların eğitim düzeyi yüksek olsa da gelir düzeyi artmıyor
07 Mart 2020 09:07		 Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
07 Mart 2020 06:31
Yunanistan'ın adaya bıraktığı sığınmacıları Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtardı
06 Mart 2020 22:58		 Hasta köpeği 14 saat arabada tutan veterinere hayvanseverlerden büyük tepki
06 Mart 2020 22:31
Orta Doğu'da korona virüs vakaları hızla artıyor
06 Mart 2020 21:59		 Diyanet'ten hutbede 'koronavirüs' uyarısı
06 Mart 2020 14:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:09 - Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı15:01 - Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş14:45 - Katı atık tesisini engelleyen 13 kişiye gözaltı14:30 - FETÖ'nün kilit isminin torunu 'öğrenci evleri yapılanması sorumlusu' çıktı14:26 - İran'da halk dışarı çıkmasın diye bedava internet14:21 - 'Kadının çalışmayı tercih etmesi kendi iradesidir'14:20 - 'Türkiye'ye enerji veren kadınlara ben şimdiden teşekkür ediyorum'14:11 - 'Okullarımızda ve üniversitelerimizde FETÖ unsurlarını tamamen temizledik'14:05 - Soylu'dan göçmenlere: Havalar kurak, ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz13:48 - 'Aydınlık bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız'
13:40 - 'İstanbul 15 yıl içinde depreme hazır hale gelebilir'13:25 - Karamollaoğlu: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz13:08 - 'Sağlık Hizmetleri A.Ş.ile bu alanda yeni bir ivme kazanacağımızı umuyorum'13:07 - Irak'ta avukatlık yapan kadın Kırşehir'de saçlara fön çekiyor13:04 - İzmir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 15 tutuklama13:01 - Giresun'da tahta köprüden dereye düşen kadın öldü13:00 - Brezilyalı futbolcu Ronaldinho tutuklandı!12:59 - ePttAVM'ye birincilik ödülü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Bakanlık ilk kez sözleşmeli personel alımında sorunun çözümüne yönelik çalışma başlattı
Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
miha zajc 1
sonunda delirdik 2
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
sözlüğü güne çevirmek 4
ruslardan ancak başka türlü dost olur 1
isveçli parti liderinin edirne'de broşür dağıtması 3
Aşırı empati sendromu 4
şu an çalan şarkı 1
sigaranın tadında ki değişim 8
wuhan shake 3
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam