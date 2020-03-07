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İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası oluyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarında hedefleri "nokta atışı"yla etkisiz hale getiren insanlı ve insansız hava araçları, iç güvenlik operasyonlarında da jandarma ve polisin vazgeçilmezi oldu
 07 Mart 2020 15:04
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İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası oluyor

Sınır ötesi operasyonlarla hedefleri havadan "nokta atışı"yla etkisiz hale getiren insanlı ve insansız hava araçlarıyla jandarma ve polisin yürüttüğü iç güvenlik operasyonlarında geçen yıl 384 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınırların güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla bugüne kadar birçok harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bu alandaki mücadelesi başarıyla sürüyor.

Harekatlarda insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) etkin kullanılıyor.

İHA'ların tespit ettiği hedefler, SİHA'ların "nokta atışı"yla imha ediliyor.

- İç güvenlik operasyonlarının da vazgeçilmezi oldular

İHA, SİHA ve insanlı keşif uçakları (İKU) sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçiğin olduğu gibi yurt genelinde düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında da jandarma ve polislerin en büyük yardımcısı.

Karadan yürütülen operasyonlara hava gücü olarak katkı sağlayan araçlar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vuruyor.

Bu kapsamda İHA ve SİHA'lar, 2016'da 2 bin 20, 2017'de 10 bin 928, 2018'de 16 bin 796 ve 2019'da 31 bin 580 saat uçuş gerçekleştirdi. Bu araçların 2019'da havada harcadığı mesai, 2018'e göre yüzde 88 arttı.

İHA ve SİHA'lar, 1 Ocak-1 Mart 2020 tarihlerinde 2 bin 85 saat havada görev yaptı.

- Geçen yıl 73 terörist SİHA'ların direkt hedefi oldu

IHA, SIHA ve IKU'ların 2019'da yer tespitleri sonucu 73'ü SIHA'larla olmak üzere 384 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlerce kullanıldığı belirlenen 123 sıgınak imha edildi.

IHA, SIHA ve IKU'ların Türk güvenlik güçlerince kullanılmaya başlandığı 2016'dan bugüne kadar 177'si SIHA'larla olmak üzere 1165 terörist etkisiz, 416 sıgınak kullanılamaz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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