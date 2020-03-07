Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu iki yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
|07 Mart 2020 15:17
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