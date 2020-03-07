1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu iki yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
 07 Mart 2020 15:17
Yazdır
Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu iki yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edilen bakanlık açıklamasında, Almanya uyruklu iki kişinin sınır dışı edildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez
07 Mart 2020 16:43		 Bakan Soylu, konteyner kentlerdeki vatandaşları ziyaret etti
07 Mart 2020 15:29
'Kadının çalışmayı tercih etmesi kendi iradesidir'
07 Mart 2020 14:21		 'Okullarımızda ve üniversitelerimizde FETÖ unsurlarını tamamen temizledik'
07 Mart 2020 14:11
Soylu'dan göçmenlere: Havalar kurak, ayağınızla rahat rahat geçebilirsiniz
07 Mart 2020 14:05		 'Aydınlık bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız'
07 Mart 2020 13:48
Karamollaoğlu: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
07 Mart 2020 13:25		 'Sağlık Hizmetleri A.Ş.ile bu alanda yeni bir ivme kazanacağımızı umuyorum'
07 Mart 2020 13:08
Oktay'dan bilişim sektörü yatırımları açıklaması
07 Mart 2020 12:26		 'Sınır ötesi operasyonlarla geleceğimize sahip çıkıyoruz'
07 Mart 2020 12:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:28 - İkinci elde baş döndüren artış17:23 - Özel harekat polisleri Meriç Nehri boyunca nöbet tutuyor17:18 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu17:13 - Yunanistan'ın sığınmacılara sert müdahalesi sürüyor17:08 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 145'e yükseldi17:03 - En pahalı ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?16:58 - Aydın'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı16:53 - Bahar geldi, Karadenizli kadınlar işe koyuldu16:48 - Gülistan Doku'dan 63 gündür haber alınamıyor16:43 - Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez
16:38 - Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor16:33 - Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında16:28 - Kadın polislerden havadan ve karadan denetim16:23 - Orman köylüsüne 204 milyon TL destek16:18 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı16:13 - Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı16:08 - Isparta'da liseli İclal'den haber alınamıyor16:04 - Akademide kadın imzası; Erkekleri de sayıca geçtiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmen 4
06.03.2020 idlib'de ateşkes başlaması 2
çekirge salatası 2
keman sesi 3
marteniçka 2
Pinhani 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 4
çerezza kokteyl 2
Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken 1
peter pan sendromu 5
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam