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Koronavirüs'ün sahtesi, kendinden daha hızlı yayılıyor

Sosyal medyada korona virüs hakkındaki bilgi kirliliği gerçek virüsten daha hızlı yayılıyor.
 07 Mart 2020 15:33
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Koronavirüs'ün sahtesi, kendinden daha hızlı yayılıyor

Sosyal medyada korona virüs hakkındaki bilgi kirliliği gerçek virüsten daha hızlı yayılıyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde umre dönüşü öksürük şikayeti artan hastanın korona şüphesiyle hastanede müşahede altına alınması ve taburcu edilmesi görüntüleri, üzerinden iki gün geçmesine rağmen sosyal medyada yeni çekilmiş gibi yayıldı. 'Arkadaşım kendi çekip sayfasında paylaşmış', 'Virüs vak'asını bizden saklıyorlar. Kesin bilgi yayalım', 'Kocam söyledi. Yolda görmüş. Başkası söylese inanmazdım' diyerek neredeyse 81 ilde yayılan görüntüler hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genel bir açıklama yaptı. Koca, Sakarya'da çekilip sosyal medyada yayılan ve "korona virüs ülkemize geldi" şeklinde algı operasyonu yapılan video hakkında, "Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız korona virüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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