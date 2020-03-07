1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nüfus müdürlüklerinde mesai saatleri uzadı

Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini daha rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla il genelinde nüfus müdürlüklerinin Cumartesi günleri de dahil olmak üzere fazla mesai yapacaklarını belirtti.
 07 Mart 2020 15:41
Yazdır
Nüfus müdürlüklerinde mesai saatleri uzadı

Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini daha rahat bir ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla il genelinde nüfus müdürlüklerinin Cumartesi günleri de dahil olmak üzere fazla mesai yapacaklarını belirtti.

Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın talimatıyla 2020 Mart ayından itibaren bütün nüfus teşkilatında hafta sonu Cumartesi günleri sabah saat 9 ile 16 arası, her gün öğlen ara vermeksizin akşam 18'e kadar tüm ilçelerimizde de fazla mesai veriyoruz. Burada ki esas amacımız vatandaşlarımızın özellikle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracatlarını sağlamak ve ilimizde ki tüm vatandaşlarımızın yeni kimlik kartlarını almalarını sağlamak arzusundayız. Ayrıca diğer nüfus hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerinde de vatandaşlarımızın daha hızlı ve kısa zamanda sonuçlandırmak için bu çalışmalar başlatılmıştır. Özellikle vatandaşlarımızın ricamız bizim fazla mesai saatlerine itibar etsinler. Özellikle hafta sonları teşkilatlarımız daha müsait rahat ve sakin ortamda yapmaları mümkündür. Malesef vatandaşlarımız hafta sonu mesailerine rağbet etmediler ve yıl sonunda da aşırı derecede yoğunluk yaşandı. Gerek Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemleri olarak her ay düzenli olarak istatistik almaktayız. Şubat ayı itibariyle ilimiz geneli itibariyle 825 bin 90 vatandaşımıza kimlik kartı vermiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra 128 bin 900 adet sürücü belgesi ve akabinde 55 bin 750 tane pasaport verildi. Bunlar bizim yürüttüğümüz hizmetlerden sadece 3 tanesi. Bizim esas hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracatını tamamlamak. Bu husus bizim ve vatandaşlar açısından önemli çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı müracatını tam aldığımızda vatandaşlarımızın işlemlerini gelecek zamanlarda daha süratli ve hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Zaman zaman sosyal medyada asılsız haberlere itibar etmesin vatandaşlarımız. Zaten konuyla ilgili bakanlığımızın da açıklamaları var. Eski sürücü belgelerinin yıl sonuna kadar değişmesi gerektiği konusunda izdiham yaşandı, 2020 yılı sonuna kadar eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği sağlanmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı konusunda da bakanlığımızın hedeflediği süreç budur. Asılsız haberlere vatandaşlarımız itibar etmesinler zaten gerekli uyarı ve açıklamaları yapıyoruz"dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özel harekat polisleri Meriç Nehri boyunca nöbet tutuyor
07 Mart 2020 17:23		 Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor
07 Mart 2020 16:38
Kadın polislerden havadan ve karadan denetim
07 Mart 2020 16:28		 Siber polisler sosyal medyada 'koronavirüs' devriyesinde
07 Mart 2020 11:55
Sağlık Bakanlığı, Bölge Hizmet Gruplarını güncelledi
07 Mart 2020 11:46		 KHK'lılar ve yakınları, pasaport uygulamaları için nereye başvurmalı
07 Mart 2020 10:20
THY uçakları, bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediliyor
07 Mart 2020 10:11		 Bakanlık ilk kez sözleşmeli personel alımında sorunun çözümüne yönelik çalışma başlattı
07 Mart 2020 09:34
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
07 Mart 2020 07:16		 Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
07 Mart 2020 00:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:28 - İkinci elde baş döndüren artış17:23 - Özel harekat polisleri Meriç Nehri boyunca nöbet tutuyor17:18 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu17:13 - Yunanistan'ın sığınmacılara sert müdahalesi sürüyor17:08 - İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 145'e yükseldi17:03 - En pahalı ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?16:58 - Aydın'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı16:53 - Bahar geldi, Karadenizli kadınlar işe koyuldu16:48 - Gülistan Doku'dan 63 gündür haber alınamıyor16:43 - Bakan Kurum: Konya ile liderimiz arasına kimse giremez
16:38 - Edirne'deki sığınmacı çocuklara aşı yapılıyor16:33 - Zeus heykelini satmaya kalkışan 6 kişi gözaltında16:28 - Kadın polislerden havadan ve karadan denetim16:23 - Orman köylüsüne 204 milyon TL destek16:18 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı16:13 - Koronavirüs tedbirleri, kolonya satışlarını artırdı16:08 - Isparta'da liseli İclal'den haber alınamıyor16:04 - Akademide kadın imzası; Erkekleri de sayıca geçtiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
İlber Ortaylı'dan Suriyeli vekile ders!
Belediyeyi akraba şirketine çevirdi
Özel Harekatçılar Yunan polisine müdahale etti
Aylin Cesur'dan tepki çeken görüntüye yanıt: Bitti sandım!
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
Erdoğan'ın kullandığı 3 kalemin detayları
Adana'da hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı
Kabe baskınından bu yana ilk kez tavaflar durduruldu
Şehit Babası ayakkabısı çamurlu diye Bakan'ın arabasına binmemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmen 4
06.03.2020 idlib'de ateşkes başlaması 2
çekirge salatası 2
keman sesi 3
marteniçka 2
Pinhani 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 4
çerezza kokteyl 2
Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken 1
peter pan sendromu 5
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Viraşehir Polisevi Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kütayha Hisarcık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaytur 11 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Tuzyap 81 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam